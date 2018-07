Comprare casa all’asta | istruzioni e avvertenze per l’uso

Per quasi 10 milioni di famiglie la casa resta un miraggio. Ma torna la voglia di Comprare casa da investimento : E’ un mercato immobiliare che guarda in direzioni opposte quello che emerge dall’11° Rapporto sulla Finanza Immobiliare 2018 curato da Nomisma e presentato in occasione di RE Italy. Da una parte i numeri raccontano di 9,2 milioni di famiglie per le quali la casa rimane un miraggio (35,5%). Si tratta di nuclei che avrebbero bisogno di acquistare un’...

Come Comprare una casa all’asta : Il sogno degli italiani, la casa, a volte va in fumo e quando non si è in grado di pagare i propri creditori si arriva al punto estremo di perdere l’agognata proprietà. Così un’abitazione va all’asta. Per buona pace degli acquirenti questo non è l’unica circostanza e lo stesso capita agli immobili di aziende andate in fallimento o alle proprietà di enti pubblici che per motivi di trasparenza ricorrono a questo procedimento di vendita. In ogni ...