Commercio | saldi estivi al via | ogni famiglia spenderà in media 230 euro

CONFCommercio - DAL 2 LUGLIO SALDI IN BASILICATA : visualizza articoli simili Close Cronaca Pollino: brucia rifiuti, uomo denunciato Un'area piena di rifiuti è stata posta sotto sequestro 1 giorno ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Al via saldi estivi : i consigli ConfCommercio per spesa tranquilla : Roma, 30 giu. , askanews, Al via, da domani, i saldi estivi in Sicilia, lunedì sarà la volta della Basilicata mentre in tutte le altre regioni partiranno sabato 7 luglio. Secondo le stime dell'Ufficio ...

Al via saldi estivi : i consigli ConfCommercio per spesa tranquilla : Roma, 30 giu. , askanews, - Al via, da domani, i saldi estivi in Sicilia, lunedì sarà la volta della Basilicata mentre in tutte le altre regioni partiranno sabato 7 luglio. Secondo le stime dell'...

Saldi : al via in Sicilia l'1 luglio - ConfCommercio 'spesa media di 150 euro a famiglia' (2) : (AdnKronos) - A pesare sulle vendite nei negozi sono soprattutto gli acquisti online. "Abbiamo chiesto a livello nazionale l’introduzione della web tax perché i colossi del web devono stare nello stesso mercato con le stesse regole e con le stesse imposte delle nostre attività - aggiunge la presiden