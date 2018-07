Colpo della strega | bagnante soccorso in mare dai vigili del fuoco

David Duckenfield - responsabile della sicurezza il giorno della strage di Hillsborough - sarà processato per omicidio Colposo : David Duckenfield, l’ex poliziotto che era responsabile della sicurezza il giorno della strage di Hillsborough, sarà processato per omicidio colposo. Lo ha deciso questa mattina un giudice britannico, che ha così superato una precedente decisione di 18 anni fa in base alla The post David Duckenfield, responsabile della sicurezza il giorno della strage di Hillsborough, sarà processato per omicidio colposo appeared first on Il Post.

Pallanuoto femminile - gran Colpo della SIS Roma : la società capitolina acquista Izabella Chiappini : gran colpo di mercato della SIS Roma: la società capitolina di Pallanuoto femminile ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Izabella Chiappini, che arriva nel Lazio dopo aver praticamente saltato l’ultima stagione con Padova per i postumi di un infortunio alla spalla. La brasiliana naturalizzata italiana ha ripreso a giocare anche con il Setterosa, negli ultimi raduni che hanno preceduto i Giochi del Mediterraneo. La conferma arriva ...

Napoli - agente della Polizia Postale si toglie la vita con un Colpo di pistola - : Un agente della Polizia Postale di Napoli, Antonio Rega, 44 anni, sposato, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza mentre era in servizio, nel compartimento di via delle Repubbliche ...

Juventus - ufficiale il Colpo Emre Can : 'Questo è uno dei giorni più belli della mia vita' : Nella mattinata del 21 giugno, intorno alle 10, Emre Can è sbarcato a Torino. Il tedesco ha poi lasciato l'aeroporto di Caselle per recarsi al JMedical per sostenere le visite di rito con il club bianconero. Una volta giunto di fronte al centro medico adiacente all'Allianz Stadium, Emre Can ha trovato un centinaio di tifosi [VIDEO]che lo attendevano ed è stato molto disponibile con i suoi nuovi supporters fermandosi per le foto e gli autografi. ...

VIDEO Portogallo-Marocco 1-0 - gli highlights della partita : decide Cristiano Ronaldo con un Colpo di testa : Il Portogallo ha sconfitto il Marocco per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. A decidere l’incontro è stato il solito Cristiano Ronaldo con un colpo di testa al 4′: cross di Moutinho, il fenomeno lusitano ha incornato al meglio e ha risolto la sfida. I Campioni d’Europa hanno poi sofferto contro i Leoni dell’Atlante che hanno fatto la partita ma che non sono riusciti a trovare la via del gol. Di seguito il VIDEO con li ...

Con un cric alzano la serranda della gioielleria. Colpo al centro commerciale : COLONNELLA Ladri in azione al centro commerciale Val Vibrata di Colonnella. Intorno alle 2 qualcuno è infatti riuscito a svaligiare una gioielleria che si trova all'interno del centro commerciale. I ...

Tour de France 2018 - brutto Colpo per la FDJ : assenza pesantissima in vista della Grande Boucle : Thibaut Pinot non parteciperà alla prossima edizione del Tour de France per un principio di polmonite, brutto colpo per la Groupama-FDJ Il Tour de France 2018 perde un sicuro protagonista a meno di un mese dal via, si tratta di Thibaut Pinot che ha annunciato che non prenderà parte alla Grande Boucle per un principio di polmonite. Una botta non da poco per la Groupama – FDJ, che si affiderà dunque ad Arnaud Démare e a David Gaudu, scelto come ...

Il Colpo di Giorgia Meloni : il suo braccio destro Fabio Rampelli eletto vicepresidente della Camera : La cosa era nell'aria da giorni. Ma è stato decisivo l'appoggio di Forza Italia , e l'astensione dei 5 Stelle, perchè la nomina a vicepresidente della Camera di Fabio Rampelli, braccio destro di ...

Stadio della Roma - Martina (reggente Pd) : “Vicenda inquietante - Colpo pesante per amministrazione Raggi” : “Gli arresti e l’inchiesta sullo Stadio della Roma? Una vicenda inquietante, mi pare che dal punto di vista dell’amministrazione capitolina sia una vicenda pesantissima”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a margine dell’assemblea annuale di Confesercenti, commentando gli arresti avvenuti oggi sulla costruzione dello Stadio della Roma. “Vediamo bene ora come evolvono le cose, ma dal punto di ...

Mondiali Russia 2018 – Clamoroso Colpo di scena - Lopetegui non è più il ct della Spagna : Julen Lopetegui non è più il commissario tecnico della Spagna, il presidente della Federazione ha comunicato in conferenza stampa l’esonero Lopetegui non è più l’allenatore della Spagna, a confermarlo è il presidente della Federazione Rubiales: “Ringraziamo Julen per tutto ciò che ha fatto perché è uno dei grandi responsabili della nostra presenza in Russia, ma siamo costretti a licenziarlo. Deve esserci un messaggio chiaro a ...

Altro Colpo della Roma - arriva dall'Ajax Justin Kluivert : Roma, 12 giu. , askanews, Quarto colpo di mercato per la Roma dopo i centrocampisti Cristante e Coric, e il difensore Marcano. E' arrivato nella tarda serata di ieri a Fiumicino Justin Kluivert. ...

Matteo Salvini - il Colpo della Lega : strappa Raitre ai comunisti - 'chi mette al Tg3' : La Terza Repubblica, prima che il Parlamento, rischia di travolgere la Rai . Secondo Dagospia , la Lega sarebbe a un passo dal colpo mai riuscito a nessuno prima di oggi: strappare Raitre alla ...

Monchi - bastone e carota ai tifosi della Roma : dopo il Colpo Cristante - in arrivo una cessione “illustre” : Roma dopo l’acquisto di Bryan Cristante arriverà una cessione illustre a centrocampo, l’indiziato numero uno è l’olandese Strootman La Roma ha piazzato il primo vero, grande colpo dell’estate di calciomercato. Si tratta di Bryan Cristante, un acquisto che non può e non deve essere sottovalutato. Calciatore di primissimo livello, già nel giro della Nazionale, centrocampista moderno abile nel costruire, nel concludere, ...