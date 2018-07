Classifica MotoGp Il Mondiale Piloti in vista del Gp Olanda 2018 Assen

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e Classifica qualifiche. Marc Marquez in pole di un soffio davanti a Crutchlow ed a Valentino Rossi. Dovizioso chiude quarto : Le qualifiche nella “Cattedrale del Motociclismo” premiano Marc Marquez (Honda), autore della pole position con il tempo di 1’32″791, a precedere di 41 millesimi Cal Crutchlow (Honda) e di 59 Valentino Rossi. Una prestazione di grande qualità del leader del Mondiale 2018 di MotoGP, semplicemente fantastico nel t4, danzando letteralmente nella variante prima del rettilineo dei box. Lo spagnolo si conferma anche il ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Olanda 2018 : risultato qualifiche e Classifica : Ad Assen è stata assegnata la Griglia di partenza del GP di Olanda 2018 e si è definita la Griglia di partenza della gara di domani. Nell’Università del Motociclismo non è mai mancato lo spettacolo, i piloti si sono dati battaglia fino all’ultimo secondo per conquistare la migliore casella in vista della corsa. Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales non si sono tirati indietro. Di seguito il risultato ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e Classifica prove libere 3. Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi quarto ma vicino - soffre Dovizioso decimo : Marc Marquez vola nelle prove libere 3 del GP di Assen (Olanda), ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, in sella alla Honda, ha stabilito il miglior crono delle tre sessioni, che si sono tenute sul tracciato olandese. in 1’33″341, in una prova di “time-attack” davvero infuocata. Maverick Vinales, infatti, è secondo ad appena un millesimo dal connazionale, confermando la bontà della ...

MotoGp – Lorenzo raggiunge Dovizioso - Marquez sempre leader : la Classifica piloti aggiornata : Marc Marquez sempre in testa, Valentino Rossi secondo: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Catalunya Jorge Lorenzo cala il bis al Montmelò: dopo la prima vittoria in Ducati conquistata al Mugello, il maiorchino ha ottenuto anche la sua prima pole position in rosso, ieri sul circuito spagnolo, per poi trionfare oggi, davanti al suo pubblico. Dopo lo zero di due settimane fa al Mugello, Marquez ha conquistato oggi un prezioso podio, ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez allunga in testa - +27 su Valentino Rossi. Lorenzo e Dovizioso attardati : Marc Marquez si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie al secondo posto conquistato nel GP di Catalogna, ha allungato ulteriormente: ora ha 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi che a Barcellona ha chiuso in terza posizione. Jorge Lorenzo ha infilato il secondo successo consecutivo dopo quello del Mugello ma è comunque lontano 49 punti dalla vetta, proprio come Andrea Dovizioso che è caduto ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultato e Classifica della gara. Jorge Lorenzo in trionfo - Valentino Rossi terzo - cade Dovizioso : Jorge Lorenzo ha vinto il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è imposto sul circuito del Montmelò a Barcellona: scattato dalla pole position, il 31enne è riuscito a fare subito la differenza staccando immediatamente Marc Marquez che si è accontentato della seconda posizione in ottica classifica generale. A completare il podio uno stoico Valentino Rossi che ha limitato le difficoltà della sua ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : warm-up - risultati e Classifica. Andrea Dovizioso in testa! Valentino Rossi rinasce ed è terzo : Andrea Dovizioso mette subito in chiaro le cose e stampa il miglior tempo nel warm-up del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nella seconda parte del turno e ha siglato un interessante 1:39:571, ribadendo la sua candidatura al successo nella gara prevista per oggi pomeriggio. Il pilota della Ducati ha un ottimo passo, con la coppia di soft riesce a fare la differenza e può puntare in alto, ...