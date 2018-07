Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 | Jeffrey Herlings in testa | Tony Cairoli a -12

Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Olanda 2018 Assen : Classifica MotoGp : Mondiale Piloti verso il Gp Olanda 2018 ad Assen . Marc Marquez già in fuga? Valentino Rossi e la Ducati provano l’inseguimento(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:30:00 GMT)

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton vola al comando - +14 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton si è portato in testa alla Classifica del Mondiale F1 2018 . Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Francia ed è così balzato al comando con ben 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del quinto posto in seguito al contatto al via con Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo sale in terza posizione ma distaccato di 49 lunghezze. Classifica Mondiale piloti F1 ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez allunga in testa - +27 su Valentino Rossi. Lorenzo e Dovizioso attardati : Marc Marquez si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie al secondo posto conquistato nel GP di Catalogna, ha allungato ulteriormente: ora ha 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi che a Barcellona ha chiuso in terza posizione. Jorge Lorenzo ha infilato il secondo successo consecutivo dopo quello del Mugello ma è comunque lontano 49 punti dalla vetta, proprio come Andrea Dovizioso che è caduto ...