Classifica Formula 1 Mondiale Piloti e Costruttori | lotta nella top ten Gp Austria 2018

Formula 1 - la Classifica piloti dopo il gran premio in Francia : Spettacolo ed emozioni durante il gran premio in Francia di Formula 1. Dominio da parte di Lewis Hamilton che si è riscattato dopo le ultime prestazioni, il campione del mondo in carica torna in testa alla classifica del mondiale dopo che nelle scorsa gara si era consumato il sorpasso da parte del ferrarista Vettel. La gara del tedesco della Rossa è stata condizionata da un contatto in avvio con Bottas, ad approfittarne è stato proprio Hamilton ...