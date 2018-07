Ciclismo | tutti i Campioni Nazionali 2018 | trionfi per Sagan e Izagirre | sorpresa Van der

Ciclismo – Il Campionato Italiano in diretta : tutti i dettagli : Il tricolore professionisti di Ciclismo in diretta con PMG Sport. Il Campionato Italiano Assoluto Professionisti in TV e sul web Sarà ancora PMG SPORT società specializzata nella produzione e distribuzione globale di contenuti multimediali, a seguire passo per passo, IN diretta, il Campionato Italiano Assoluto Professionisti che prenderà il via sabato 30 giugno dalle Terme di Boario. Un’altra prima volta per PMG SPORT, già titolare dei ...

Al via i Mondiali di Russia 2018 - motori e Ciclismo sempre presenti : tutti gli appuntamenti del mese di giugno : Dai Mondiali di Russia 2018 alle appassionanti sfide… a motore e in bicicletta: tutti gli appuntamenti sportivi del mese di giugno Arriva l’estate, ma lo sport non va mai in vacanza. Il campionato di calcio di Serie A è terminato, ma a giugno iniziano i Mondiali di Russia 2018 che, seppur senza l’Italia, regaleranno forti emozioni. Entro metà mese, inoltre, verrà decretata la squadra campione d’Italia di pallacanestro ...