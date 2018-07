Ciclismo | il Tour de France esclude Froome | Sky fa ricorso

Ciclismo - Elia Viviani : “Ci provo per il Tricolore. Spiace non essere al Tour de France” : È sicuramente la stagione della consacrazione per quanto riguarda la strada. Se per la pista non c’erano più dubbi, dopo il capolavoro timbrato a Rio 2016, con la medaglia d’oro nell’omnium, Elia Viviani è riuscito anche nel secondo obiettivo della carriera: quello di diventare uno dei migliori velocisti al mondo. Tredici vittorie in stagione con la nuova maglia della Quick-Step Floors, delle quali ben quattro al Giro ...

Ciclismo - Bernard Hinault su Chris Froome : “Non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France 2018” : Bernard Hinault, come al solito, non le manda a dire parlando di Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France e trionfatore del Giro d’Italia 2018. Il caso salbutamolo, che ha riguardato il campione britannico, continua ad essere un qualcosa di inaccettabile per la leggenda del Ciclismo Francese. “Per me Chris Froome non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France – ha dichiarato a Ouest France – Semplicemente perché ...

Ciclismo femminile - OVO Energy Women’s Tour 2018 : Lotta Lepistö batte Giorgia Bronzini nell’ultima tappa. Generale a Coryn Rivera : Lotta Lepistö vince la quinta ed ultima tappa dell’OVO Energy Women’s Tour 2018, 122 km da Dolgellau a Colwyn Bay. La portacolori della Cervélo-Bigla ha battuto in volata la nostra Giorgia Bronzini, che si deve così accontentare di un altro secondo posto e l’olandese Marianne Vos. La statunitense Coryn Rivera difende la maglia verde e conquista quindi la Generale. Frazione caratterizzata da un susseguirsi continuo di attacchi fin dalla ...

Ciclismo - OVO Energie Tour 2018 : super sprint di Dideriksen! Vos battuta ancora - Barbara Guarischi miglior italiana : Nella quarta tappa dell’OVO Energie Tour, vince la danese Amalie Dideriksen (Boels- Bolmans), che batte allo sprint di gruppo, dopo 134 km, una immensa olandese Marianne Vos (WaowDeals) al suo terzo podio senza vittorie: una scena che ormai in questi giorni ci stiamo abituando a vedere. Chiude terza Lotta Lepisto (FIN/ Cervelo-Bigla) si risveglia dopo tre tappe anonime. migliore delle italiane Barbara Guaraschi (ITA/ Virtu Cycling) che sul ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : due miglioramenti per vincere il Tour de France : Quattro anni dopo lo spettacolare trionfo dell'edizione 2014, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in piena corsa per la maglia gialla [VIDEO]del Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain-Merida ha ripreso oggi a correre con l'inizio del Giro del Delfinato, la gara che lo aiutera' a rifinire la sua condizione. Nibali avra' una settimana di corsa, durante la quale sara' anche chiamato ad affrontare quattro tappe di montagna molto dure, per ...

Ciclismo - OVO Energie Tour : Sarah Roy batte Giorgia Bronzini. All’attacco Elisa Longo Borghini : La terza frazione dell‘OVO Energie Tour, la più lunga con 151 km da Atherstone a Leamington, è stata caratterizzata da una corsa molto movimentata sin dalle prime battute. Non è riuscita però ad andare via la fuga di giornata, con la leader Coryn Rivera (USA/ Sunweb) decisa a tenere la corsa più chiusa possibile anche per prendere i punti importanti al primo traguardo volante, missione poi riuscita al chilometro 37. Dopo il transito al ...

Ciclismo – Il Giro d’Italia si posticipa : svelato il calendario World Tour 2019 : L’Uci ha reso noto il calendario World Tour 2019: il Giro d’Italia si posticipa di una settimana Tante ancora le emozioni che la stagione 2018 di Ciclismo deve regalare a tutti gli appassionati delle 2 ruote. Dopo il Giro d’Italia, vinto da un eccellente Chris Froome, i corridori si preparano adesso per disputare una nuova edizione del Tour de France. Intanto, l’Uci pensa già al futuro e proprio nelle ultime ore è stato ...

Ciclismo - Nibali pensa al Tour : 'Ho il podio nel mirino' : Ha scelto i 1.918 metri del Passo San Pellegrino per resettare e ripartire, nell'attesa di misurarsi con il meglio del Ciclismo mondiale sulle strade del Tour de France, fra il 7 e il 29 luglio. ...

Ciclismo femminile - OVO Energy Women’s Tour 2018 : Coryn Rivera batte al fotofinish Marianne Vos e diventa leader : La statunitense Coryn Rivera vince la seconda tappa dell’OVO Energy Women’s Tour 2018, 145 km da Rushden a Daventry. La giovane stella della Sunweb ha battuto al fotofinish la campionessa europea Marianne Vos e grazie agli abbuoni si è presa anche la maglia verde di leader della generale. La prima parte di corsa è stata caratterizzata dalla fuga solitaria della giovane olandese Maaike Boogaard (BTC City Ljubljana) che è scatta dopo 25 km ...

OVO Energy Women’s Tour 2018 : il top del Ciclismo al femminile vola in Gran Bretagna - l’Italia punta su Longo Borghini : Quinta edizione per una delle gare che sta prendendo sempre più il largo nel panorama del ciclismo a livello femminile: l’OVO Energy Women’s Tour. Fino ad oggi solo vincitrici di livello stellare per la corsa a tappe britannica: dalla Cannibale Marianne Vos, passando per la teutonica Lisa Brennauer, per finire con l’ex campionessa del Mondo Elizabeth Deignan e la polacca Katerzyna Niewiadoma. Si parte domani, mentre ...

Ciclismo - Nibali si allenerà al Passo San Pellegrino in vista del Tour : “non ci può essere posto migliore” : Vincenzo Nibali si allenerà al Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, dal 13 al 24 giugno per preparare il Tour de France Anche quest’estate, e più precisamente dal 13 al 24 giugno, Vincenzo Nibali tornerà al Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, per preparare uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione agonistica 2018: il Tour de France. Una tradizione che prosegue con successo da circa 10 anni, durante i quali il campione ...

Ciclismo : Nibali prepara il Tour de France al Passo San Pellegrino (2) : (AdnKronos) – “La preparazione in altura è un momento fondamentale per migliorare il rendimento di un’atleta, soprattutto in estate quando le temperature sono più alte e nasce l’esigenza di continuare a fare carichi di lavoro importanti senza mettere in difficoltà il fisico degli atleti -afferma Slongo -. Il Passo San Pellegrino offre le condizioni ideali per allenarci al meglio, temperatura mite, aria fresca, salite, ...

