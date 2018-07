Ciclismo | Damiano Cunego | l’ultima corsa del piccolo principe diventato uomo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 luglio 2018) Ilnon è maire. È cresciuto, da ragazzino si è fatto, sempre pedalando, faticando, un po’ soffrendo, vincendo molto meno di quanto tutti ci saremmo aspettati: sabatosi è ritirato e a me mancherà da morire. Il campionato italiano a Darfo Boario Terme è stata la sua ultimain bicicletta, 14 anni dopo quel primo e unico Giro d’Italia vinto nel 2004, che avrebbe dovuto essere l’inizio di una carriera straordinaria e invece fu solo il suo apice. L’addio dialforse non è poi una gran notizia: di lui si erano perse le tracce da tempo, correva per una squadra di seconda categoria che non è stata nemmeno invitata al Giro, il suo ultimo successo risale al 2017 (addirittura in Cina), non è più competitivo da almeno cinque anni. Nelle ultime stagioni ha continuato a correre da gregario, perché è la cosa che sapeva fare meglio, ...