Chiara Ferragni e Fedez | altro che royal wedding | ' Il matrimonio durerà tre giorni'

Chiara Ferragni e Fedez - Gabriele Parpiglia : «Il matrimonio durerà tre giorni» : 'Ho sentito negli ultimi giorni Fedez e mi ha riferito che il matrimonio non durerà solo un giorno ma tre', spiega l'esperto di cronaca rosa. Everything #FamilyFirst Un post condiviso da Chiara ...

Il prof di Chiara Ferragni : "Sospesa 6 mesi perché copiava agli esami" : Chiara Ferragni ? 'La beccarono a copiare durante gli esami e la feci sospendere 6 mesi. Se l'è legata al dito: ogni volta che mi vede per strada, mi fa il gesto dell'ombrello '. Giovanni Valotti, ...

Fedez e Chiara Ferragni ospitano Martin Garrix - il dj dorme sul divano della coppia dopo il concerto a San Siro (video) : Fedez e Chiara Ferragni ospitano Martin Garrix nel loro appartamento di Milano! Il noto dj originario dell'Olanda ha fatto tappa venerdì 29 giugno a Milano per un unico concerto all'Ippodromo di San Siro. Come accadde lo scorso anno, Fedez ha raggiunto il dj dietro le quinte dell'evento: proprio nel 2017 fu il rapper italiano ad insegnare a Martin Garrix l'ormai celebre frase "130 Martin Garrix si vola", tratta da un esilarante video di un ...

Tutto quello che sappiamo (finora) sulle nozze di Chiara Ferragni e Fedez : Calcoli alla mano, mancano due mesi. Al royal wedding dell’anno, in chiave italiana. Chiara Ferragni, 31 anni, e Fedez, 28, come vi abbiamo rivelato, andranno a nozze il primo settembre 2018. E questo è Tutto quello che sappiamo (finora). LA DATA Il rapper e l’nfluencer si sposeranno, come vuole la tradizione, di sabato. I festeggiamenti, però, dovrebbero durare più di una giornata. E due settimane prima, il 14 agosto, sarà il tempo ...

20 abiti da sposa con cui ci piacerebbe vedere Chiara Ferragni : Dopo il royal wedding, ecco che si sta per avvicinare la data del secondo matrimonio più atteso dell’anno: quello dei Ferragnez, ovvero di Chiara Ferragni e Fedez. L’influencer e il rapper diranno sì il primo settembre a Noto, in Sicilia, con un rito civile a Palazzo Ducezio. Il save the date, su Instagram, è stato, forse, più plateale, social e di stile losangelino di quanto avrebbe potuto essere quello dei Kardashian-West per un ...

Chiara Ferragni si ‘dimentica’ il reggiseno : l’ultimo VIDEO è da ‘bollino rosso’ : Chiara Ferragni continua a regalare spettacolo sui social. Negli ultimi giorni ha creato scandalo una ‘Storia’ pubblicata da Fedez su Instagram, ripresa la fashion blogger senza mutande. Fedez, caricando il VIDEO sul social network, non si è accorto che sullo sfondo era sdraiata la sua dolce metà ed ha reso tutto pubblico. Adesso la bella Chiara ha pubblicato una nuova Storia, questa volta sembra essersi dimenticata il ...

Nuova location per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : le ultime novità sul Royal Wedding italiano : Un Nuova location per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in Sicilia: la coppia più social del web si sta preparando al fatidico Sì e a giurarsi amore eterno il prossimo 1 settembre. A circa due mesi dalle nozze, sorgono nuovi particolari sulla cornice che ospiterà la cerimonia. Dato per assodato il procedimento per rito civile, i followers della coppia si domandano ora dove Fedez e Chiara diventeranno ufficialmente marito e ...

“Una volta l’abbiamo beccata così”. Chiara Ferragni - dal suo passato spuntano cose assurde : Pochi giorni fa contro di lei erano piombati fiumi di critiche. Il motivo? Non tutti hanno gradito il continuo pubblicare su Instagram le foto del piccolo Leone. “Troppo sovresposto” è stata la sentenza di chi ha addirittura messo in discussione le loro capacità genitoriali. La replica di Fedez e Chiara non era tardata ad arrivare e il neo papà, oltre a rispondere a tono alle polemiche, ha anche sottolineato come il mezzo social ...

"A Chiara Ferragni diedi 6 mesi di sospensione : ora è influencer - ma all'università copiava" : Anche gli influencer sbagliano. Potrebbe essere questo il detto che meglio riassumerebbe le indiscrezioni sul passato universitario di Chiara Ferragni trapelate nelle ultime ore. A parlare della fashion blogger sulle pagine de Il Fatto Quotidiano è stato Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia (associazione delle aziende di servizi luce, acqua, gas e rifiuti) e docente presso l'Università Bocconi.Chiara Ferragni era una mia ...