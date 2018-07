Chi è Niccolò | figlio di Simona e Stefano Bettarini

Milano : gestore locale - nessuna lite - Niccolò è rimasto fino alla Chiusura (2) : (AdnKronos) – Tutto è sembrato rientrare, ma poi è scattato un altro allarme: il gestore viene avvertito che un centinaio di metri più avanti, sempre in viale Alemagna, c’è un’altra lite e avvisa la polizia: “stiamo parlando di circa 250 metri” dall’ingresso. nessuna telecamera, da quanto si apprende, ha ripreso la dinamica dell’aggressione al 19enne figlio dell’ex coppia celebre. ...

Milano : gestore locale - nessuna lite - Niccolò è rimasto fino alla Chiusura : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Nessuno screzio, nulla sembra spiegare quanto accaduto a Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex terzino Stefano, accoltellato a poche centinaia di metri dal locale Old Fashion a Milano. “Non è successo nulla nel locale”, spiega all’Adnkronos, il gestore Roberto Cominardi. “Niccolò, che conosce tutti nel locale, è rimasto tranquillamente dentro fino ...

Aveva definito il caso della Madonna di CivitavecChia "un falso". Querelato il regista Niccolò Ammaniti : La famiglia Gregori, protagonista nel 1995 della vicenda della Madonnina di Civitavecchia, ha Querelato il regista Niccolò Ammaniti, in relazione alla serie tv 'Il miracolo' dove una statua della Madonna piange sangue.Nella denuncia si fa riferimento ad un'intervista di Ammaniti, definita dai Gregori "di carattere diffamatorio", nella quale il regista affermava che la Madonna di Civitavecchia lacrimò "sangue di pollo" e che tutto ...

Calciomercato Inter – Niccolò Barella nel mirino - primi contatti con l’agente : ecco la riChiesta del Cagliari : Il Calciomercato dell’Inter entra nel vivo: il ds Ausilio sonda il terreno per Niccolò Barella, il Cagliari chiede 35 milioni per il suo gioiellino Dopo aver archiviato la qualificazione in Champions League grazie ad un pazzesco finale di stagione, l’Inter volge lo sguardo al Calciomercato. Quella nerazzurra sarà un’estate caldissima, non solo per le temperature. Tanti i nomi sulla lista dei desideri del ds Piero Ausilio che nella giornata di ...

Niccolò Pirlo/ Chi è? Il figlio di Andrea Pirlo entra in campo nella "Notte del Maestro" : Niccolò Pirlo, chi è? Il figlio di Andrea Pirlo entra in campo nella ''Notte del Maestro". Emozioni indescrivibili per uno dei più grandi calciatori della storia italiana all'addio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:59:00 GMT)

Niccolò Ghedini - il più falco dei falChi di Silvio Berlusconi : cos'ha provato a fare fino all'ultimo : Il più falco dei falchi è Niccolò Ghedini . Con un certo stupore dentro Forza Italia si registra la posizione dell'avvocato storico di Silvio Berlusconi e ascoltatissimo consigliere personale, che ...