Chi è Gianni Bernardo | l' autista di Fabrizio Corona La sua ultima creatura | video

Gianni Morandi con due bellezze mozzafiato al mare : ma Chi sono? : Gianni Morandi, sempre molto attivo sui social network, ha recentemente pubblicato una foto al mare, in compagnia di due bellezze mozzafiato. Lo scatto insospettirebbe, se non sapessimo che il cantautore italiano è...

Laps Collection : gli ocChiali da sole di Lapo Elkann ispirati al nonno Gianni Agnelli [GALLERY] : Lapo Elkann firma la ‘Laps Collection’: la nuova linea di occhiali da sole presentata con l’eccentrico stile del rampollo di casa Agnelli Italian Independent crea una linea di occhiali da sole grazie all’estro creativo di Lapo Elkann. La ‘Laps Collection‘, che comprende 12 modelli, è stata presentata ieri proprio dal rampollo di casa Agnelli, che era presente alla conferenza stampa allestita su un tram ...

Tour de France 2018 : Gianni Moscon - una vita da gregario. Al servizio di Froome e Bernal - l’Italia risChia di perdere un talento : Gianni Moscon si sente più leggero che mai, pesa 70 kg scarsi ed è pronto per disputare un grande Tour de France. Ancora da gregario. Questa sembra purtroppo essere diventata la dimensione del 24enne, uno dei migliori prospetti del ciclismo italiano per le corse a tappe di tre settimane ma che purtroppo non ha ancora avuto la sua grande chance da capitano. Anche durante questa Grande Boucle, infatti, lo vedremo correre in supporto a Chris Froome ...

Scuola - addio Chiamata diretta : Governo verso smantellamento Buona Scuola Renzi-Giannini? : C’è grande soddisfazione nel mondo scolastico, ed in particolar modo tra il personale docente, per la cancellazione di uno dei pilastri principali della contestatissima riforma Buona Scuola di Renzi, vale a dire la chiamata diretta dei professori da parte dei dirigenti scolastici. addio chiamata diretta, Anief soddisfatto Il sindacato Anief, come riporta la nota pubblicata sul sito ufficiale del sindacato, […] L'articolo Scuola, ...

Tredici Pietro canta "Pizza e fiChi". Il singolo del figlio di Gianni Morandi è già un tomrntone : Si chiama Tredici Pietro, e il video del suo primo singolo "Pizza e fichi" sta spopolando su Youtube, dove in pochi giorni ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazione. Fin qui niente di particolare, se non fosse che dietro al nome d'arte si nasconde Pietro Morandi, il figlio del noto cantautore italiano.Ventuno anni ancora da compiere e un amore appena sbocciato per la trap, la sua hit è già un tormentone. Merito anche del ...

Il banChiere "buono" : Amadeo Giannini - il genio italiano che conquistò l'America : Ma perché proprio lui? Perché è un gigante dell'economia, un uomo assolutamente straordinario, un pioniere visionario e pragmatico che ha fatto cose fuori dal comune: raccontare la sua storia, prima ...

URSULA BENNARDO E SOSSIO ARUTA/ Uomini e donne - visionati i messaggi : Gianni Sperti Chiede scusa alla dama : Nuovi colpi di scena coinvolgono la coppia URSULA BENNARDO - SOSSIO ARUTA. Tutto sembra essere una recita dei due per rimanere fino alla chiusura del programma(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:10:00 GMT)

Gianni Chiarini inaugura un nuovo Temporary Pop up alla Rinascente di Milano : Gianni Chiarini new opening: all’interno della Rinascente di Milano l’inaugurazione di un nuovo Temporary Pop Up all’interno Gianni Chiarini inaugura un Temporary Pop Up al quarto piano della Rinascente di Milano, regno indiscusso dei brand di alta gamma. Un corner unico nel suo genere, uno spazio che racchiude storicità e un design sofisticato e contemporaneo. Il brand porta all’interno di Rinascente le proporzioni, l’armonia e ...

Il presidente dell’Abruzzo Luciano D’Alfonso e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati per i fatti dell’Hotel Rigopiano : Il presidente della regione Abruzzo Luciano D’Alfonso e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla procura di Pescara per omicidio, lesioni e disastro colposo per i fatti dell’hotel Rigopiano dove nel gennaio del 2017 morirono The post Il presidente dell’Abruzzo Luciano D’Alfonso e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati per i fatti dell’Hotel Rigopiano ...

"Di Maio e Renzi avevano l'accordoE' saltato per colpa della BosChi" Repubblica ha censurato Giannini? : Massimo Giannini ha svelato che Di Maio e Renzi avevano già l'accordo per il governo, poi saltato perché Matteo voleva per forza piazzare la Boschi. Ma perché non l'ha scritto su Repubblica? Segui su affaritaliani.it

Chi è Giancarlo Giorgetti - il Gianni Letta della Lega : Il suo nome è ritornato più volte come "alternativo" a quello di Matteo Salvini e Luigi Di Maio in vista di un accordo tra Movimento 5 stelle e Lega, ora Giancarlo Giorgetti è da più parte visto...