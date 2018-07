Che cos’è la sindrome di Guillain-Barré | la malattia dell’allenatore dell’Uruguay Oscar

Cos’è la tassa sui defunti e perché si paga solo in alcuni comuni italiani : In molte città italiane i cittadini devono versare un contributo al comune quando muore un loro caro, per lo svolgimento del funerale, per la cremazione del cadavere e, in alcuni casi, anche solo per far visita alla salma dopo il funerale. Il concetto di 'tassa sui morti' o 'tassa sui defunti', quindi, varia da comune a comune, ma manca una legge nazionale che disciplini l'attività funeraria.Continua a leggere

Cos’è la Molka e perché le donne di mezzo mondo la considerano come uno stupro : Nella Corea del Sud, il fenomeno di filmare con mini telecamere nascoste le donne nei luoghi pubblici è un fenomeno così diffuso che gli è stato attribuito un nome: “Molka”. I video, poi, vengono pubblicati su siti pornografici. Il 9 giugno scorso, oltre 22mila donne hanno manifestato a Seoul per chiedere pene più severe contro chi viola la loro intimità.Continua a leggere

Cos’è la dieta S.D.M. Che ha fatto dimagrire Laura Pausini : In un solo anno Laura Pausini è riuscita a dimagrire ben 16 kg e oggi sfoggia un fisico mozzafiato grazie alla dieta S.D.M. L’acronimo sta per Società Dietetica Medica ed indica un’azienda che produce i prodotti alimentari che fanno parte della dieta (un po’ come accadeva con la Dukan). Il regime dimagrante è stato realizzato dal professor Blackburn dell’Università di Harvard e ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, ...

Prestito della Speranza 2018 : piattaforma Caritas - documenti necessari - Che cos’è e come richiederlo : In caso vi trovaste in una situazione economica difficile o precaria, e stiate cercando un tipo di Prestito adatto a voi, il Prestito della Speranza della Caritas 2018 è perfetto per la vostra situazione. In questo articolo cercheremo di capire di che cosa si tratta, quali sono i requisiti necessari per ottenerlo, che documenti dovete presentare per richiederlo e come orientarvi sulla piattaforma della Caritas. Continuate a leggere per non ...

Che cos’è il “land grabbing” e perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa : Dietro le migrazioni di milioni di persone che vivono in Africa, Asia e America latina c’è anche il land grabbing. Un vero e proprio saccheggio, soprattutto da parte di inglesi e americani, che si sta consumando a danno delle comunità rurali più vulnerabili. Dagli anni 2000, si sono accaparrati 88 milioni di ettari di terra fertile.Continua a leggere

Pompei - Che cos’è il Complesso di Championnet dove il turista americano ha fatto cadere una colonna : Quartiere esclusivo dell'antica Pompei, caratterizzato da domus terrazzate molto panoramiche. È il Complesso dello Championnet, dove sabato scorso un turista americano è inciampato facendo cadere una colonna. Prende nome dal generale Jean Étienne Championent che, nel periodo della presenza francese a Napoli nel 1799, fu grande fautore delle ricerche in questa zona.Continua a leggere

Maturità 2018 - Che cos’è l’Etica Nicomachea di Aristotele : Perché l'Etica Nicomachea di Aristotele uscita come seconda prova alla Maturità 2018 si chiama così? La risposta (incerta) riposa con le spoglie mortali di Nicomaco, figlio del grande filosofo stagirita, che dopo la morte unì il trattato di suo padre ai suoi commenti e decise di pubblicarne l'opera postuma.Continua a leggere

Endometriosi : Che cos’è e come si affronta : L’Endometriosi è una condizione patologica che colpisce il 10-20% delle donne in età fertile, caratterizzata dalla presenza del tessuto che normalmente riveste la cavità uterina (l’endometrio) in altre sedi, quali ad esempio l’ovaio, le tube, il peritoneo, la vagina e più raramente aree più distanti. Quando l’area interessata si trova all’interno delle pareti muscolari dell’utero si parla di adenomiosi. Indipendentemente dalla sede in cui si è ...

Che cos’è Skam - il teen drama che vive sui social : Da anni si racconta che la tv, e in generale l’intrattenimento, sono cambiati grazie alla rete. E, allargando lo sguardo, siano stati rivoluzionati dai modi d’uso legati agli smartphone e agli ambienti che vi fioriscono, dalle piattaforme video come YouTube (e presto Instagram, che si prepara a lanciare una sezione per clip lunghe fino a un’ora) ai social network strettamente intesi fino alle chat. Non si era però mai visto nulla come Skam, il ...

Roma : fermato con 80 pasticChe di “Yaba” Cos’è la ‘droga di Hitler’ : Detta anche “droga della pazzia” per gli effetti violenti che provoca, è una delle nuove sostanze low cost, sempre più diffuse nelle periferie delle grandi città

Bce - Che cosa accadrà con la fine del «Qe»Cosa cambia? Quantitative easing : cos’è : Mario Draghi ha deciso: alla fine di dicembre cesseranno gli acquisti di titoli (Qe, quantitative easing) da parte di Francoforte. Ecco le principali conseguenze su titoli di Stato, spread e risparmio