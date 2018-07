C' era un volta un Pelé bianco finito nel gulag

Roma. Mappa interattiva degli impianti fotovoltaici : Garantire trasparenza e un quadro chiaro della produzione energetica da fonti rinnovabili. E’ questa la direzione intrapresa dall’Assessora alle Infrastrutture

“Facciamo male a te e alla tua famiglia”. Lettera choc con proiettili al politico. Solidarietà da parte di tutti i colleghi : Italia sconvolta : Prima di iniziare a raccontare quanto accaduto è bene ricordare a tutti dove siamo e in che epoca siamo. Italia, anno 2018. Eppure quando si leggono cose così sembra di essere in qualche paese sperduto nel bel mezzo del Medioevo. Incredibile e sconcertante episodio di omofobia quello avvenuto a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. Il sindaco della cittadina vesuviana, Giorgio Zinno, ha infatti ricevuto minacce e proiettili da ...

C'erano una volta... la Pravda - la Trabant - i dinari... e Chuck Norris! : 'Prima del crollo del comunismo non ci si poteva esprimere artisticamente, negli scritti, nella musica. Ora è tutto diverso!': questa la testimonianza di una frustrata Eva Herzigova, che per anni ha ...

Vincitore Ora o mai più/ Chi ha vinto? Lisa ringrazia e invita : "Acquistate C'era una volta“ : Chi ha vinto “Ora o mai più”? Trionfa in classifica la favoritissima Lisa, davanti ai Jalisse e a Massimo Di Cataldo: il ringraziamento al giudice Marco Masini.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:00:00 GMT)

Svolta l'Assemblea della Federazione calabrese delle Bcc : Il mondo sta cambiando - ha aggiunto il presidente di Federcasse - e la riforma che abbiamo contribuito a costruire va nella direzione di garantire solidità complessiva di sistema, con un livello ...

LISA - "C'era UNA VOLTA" L'INEDITO/ La vincitrice : "Ora o mai più è il mio carpe diem" : L'INEDITO di LISA non convince la giuria. A dispetto delle critiche, però, la cantante si aggiudica la vittoria: "Ora o mai più è il mio carpe diem".(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 00:54:00 GMT)

Lisa/ L'inedito 'C'era una volta' non piace alla giuria : "Può fare molto meglio" (Ora o mai più) : L'inedito di Lisa C'era una volta non convince la giuria. A Ora o mai più, aspre critiche dalla Bertè: "E' un plagio, ricorda tantissimo Ti sento". (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:59:00 GMT)

La confessione sulla paternità e un duetto virtuale con Michael Jackson : Drake stavolta si è superato : ... di essere diventato padre, ma precisa: ' I wasn't hiding my kid from the world , I was hiding the world from my kid' , cioè, non stavo nascondendo mio figlio al mondo, stavo nascondendo il mondo da ...

Taglio vitalizi - Casellati frena M5S : «Giravolta incredibile» Fico : «La Camera va avanti» : La presidente del Senato frena: «Perplessità sui diritti acquisiti». M5S: «Uno schiaffo ai cittadini». Fico: «Mantengo ciò che ho promesso». D'accordo la Lega

Di Maio sui vitalizi : «I ricorsi non ci fermeranno». Ira M5S su Casellati : «Una giravolta incredibile» : (Teleborsa) - Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema vitalizi. Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha già presentato la proposta per il superamento dei...

Milan - la svolta Usa è l'unica speranza al Tas. Ma se invece resta Li... : I rossoneri faranno ricorso al Tribunale arbitrale: solo il cambio di proprietà potrebbe variare il verdetto. Una volta, gli unici triangolari estivi ad occupare i pensieri dei tifosi rossoneri erano quelli amichevoli che si giocavano ad agosto. Oggi, invece, la partita è seria, serissima, e si giocherà idealmente tra la Cina, gli Stati Uniti e la Svizzera. Qui, a Losanna, il Milan dovrà depositare il ricorso per la sentenza Uefa che lo ha ...

Mappa interattiva degli impianti fotovoltaici di Roma Capitale : Gli impianti fotovoltaici di Roma Capitale a portata di clic grazie a Mappa interattiva. Censimento degli impianti fotovoltaici facilmente consultabile per tutti i cittadini per garantire trasparenza dell’Amministrazione. Garantire trasparenza e un quadro chiaro della produzione energetica da fonti rinnovabili, è questa la direzione intrapresa dall’assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta, che ha voluto fortemente che fosse realizzata una ...

Corte Suprema Usa - si dimette il giudice Kennedy/ Lascia il conservatore moderato : la svolta di Trump : Corte Suprema Usa, si dimette il giudice Kennedy: il conservatore moderato Lascia all'età di 81 anni, il presidente Donald Trump prepara la svolta, "via alla corsa per sostituirlo"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 00:30:00 GMT)