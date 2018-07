Cecilia Rodriguez confessa | «Avrei lasciato Francesco Monte anche se non avessi

Cecilia Rodriguez - la famiglia diventa italiana/ “Stiamo preparando i documenti per avere la cittadinanza” : Cecilia Rodriguez, la famiglia diventa italiana: dopo i problemi con il permesso di soggiorno l'intero clan si regolarizza, “Stiamo preparando i documenti per avere la cittadinanza”.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e i piani con Ignazio Moser : «Non pensiamo al matrimonio - ma vorrei essere mamma» : Cecilia, intervistata da Nuovo Tv , ha infatti spiegato: 'Il mondo dello spettacolo è molto invadente, io cerco di tirarmene fuori il più possibile. vorrei essere mamma, in futuro mi vedo a casa, ad ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : «Ecco perché non parteciperemo a Temptation Island Vip» : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano il motivo della loro assenza a Temptation Island Vip. La coppia, in un'intervista a Nuovo, ha dichiarato che non parteciperà al reality, noto per mettere alla ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : ‘Voglio fare la mamma’ : Una vita a condividere tutto quello che accade tramite social, ma il vero desiderio è un altro: “Quello dello spettacolo è un mondo molto invadente, ma io cerco di tirarmene fuori il più possibile. In futuro vorrei stare a casa, seguire i bimbi, mio marito e basta”. Chi parla è Cecilia Rodriguez dalle pagine di Nuovo Tv, in edicola il 29 giugno, che ha lasciato il suo ex durante l’edizione 2017 del Grande Fratello Vip con un ...

