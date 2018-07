C' è un discolo a zonzo in F1 Seb punito Addio 3° tempo

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) Aveva tutto per far bene, per sognare, per continuare questa splendida partita di ping pong con Hamilton, questo oggi vinco io e domani vinci tu. Aveva tutto, Sebastiano Vettel, tranne la Mercedes con il motore evoluto e la super benzina che in qualifica regalano quei millesimi in più che fanno tanto bene. Sebastiano aveva persino sottolineato, venerdì, l'importanza di far bene in qualifica "perché qui la prima fila conta più che altrove, perché non si sorpassa...". E invece...Invece sesto. Terza fila. Un abisso su qualsiasi pista per chi punta al mondiale, e un precipizio su questo tracciato corto e stretto dove non si passa quasi mai. E tanta rabbia in corpo ad accompagnare la consapevolezza che oggi al via sarebbe potuto essere tutto migliore e invece sarà una montagna da scalare. Perché il terzoSebastiano l'aveva azzannato, a 0.334 millesimi dal duo Mercedes, Valtteri Bottas ...