Castello gonfiabile esplode sulla spiaggia e vola via | muore bimba di 4 anni mentre gioca

Morta a 7 anni in un Castello gonfiabile : volò giù da collina/ Tre anni a gestori fiera per omicidio colposo : Morta a 7 anni in un castello gonfiabile : volò giù da collina , tre anni di condanna per i gestori della fiera , omicidio colposo della piccola Summer Grant(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:30:00 GMT)

Cina - il Castello gonfiabile viene spazzato via dal vento : bimbo di 6 anni muore : Il piccolo è rimasto intrappolato all'interno del castello gonfiabile che si trovava in un luna park a Chezhan Plaza nella città di Fengwei. I medici non sono hanno potuto far nulla per salvarlo. La polizia ha assicurato che sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.Continua a leggere