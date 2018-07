Capelli | spille | fotografie | tutti nelle pieghe degli abiti

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) "Non puoi immaginare quante cose si riescono a nascondere nei vestiti", dice il couturier Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis) ad Alma (Vicky Krieps) modella, amante e musa della sua claustrofobica creatività sartoriale. Siamoscene iniziali del bellissimo film Il Filo Nascosto che per primo ha violato i rituali di uno dei luoghi mediatici più segreti che ci siano: l'alta moda. Adesso arriva Un Atelier a Barcellona, romanzo di Núria Pradas (Salani Editore) pieno di stilisti bohemien, imprenditori rapaci, sarte dalle mani d'oro e giovani apprendiste. Intanto, però, da domenica 1 a giovedì 5 luglio si svolgono le sfilate dell'haute couture di Parigi, il non plus ultra sottoi punti di vista. In calendario stavolta ci sono 35 defilé e 15 presentazioni dell'alta gioielleria, oltre a un'infinità di eventi collaterali. Tra questi il lancio delle incredibili scarpe con tacco di ...