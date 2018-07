Calciomercato Torino - ufficiale : Avelar ceduto al Corinthians : Torino - Si muove in uscita il mercato del Torino . A sei giorni dal raduno, e in attesa dei primi colpi che tardano ad arrivare, il club granata ufficializza il trasferimento del brasiliano Avelar al ...

Calciomercato Torino - ceduto Avelar al Corinthias : Si muove in uscita il mercato del Torino. A sei giorni dal raduno, e in attesa dei primi colpi che tardano ad arrivare, il club granata ufficializza il trasferimento del brasiliano Avelar al Corinthians. Il giocatore, acquistato 3 anni fa dal Cagliari, lo scorso anno in prestito all’Amiens in Francia. Frenato dagli infortuni, aveva il contratto in scadenza 2019. La formula dell’operazione è quella del trasferimento a titolo ...

Bruno Peres non va al Torino / Calciomercato - rottura tra Roma e granata : sul terzino Flamengo e San Paolo : Bruno Peres non va al Torino, Calciomercato: rottura tra la Roma e i granata. I giallorossi ora trattano con Flamango e San Paolo col calciatore che vorrebbe tornare a giocare in Brasile.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Calciomercato Juventus - è fatta per Joao Cancelo : martedì sarà già a Torino : Joao Cancelo torna in Italia. Dopo settimane di trattative e incontri, è fatta per il suo arrivo alla Juventus. La società bianconera ha infatti trovato nel pomeriggio di lunedì l'accordo con il ...

Calciomercato Torino - Edera rinnova fino al 2023 : Torino - Simone Edera e il Torino andranno avanti insieme: il talento cresciuto nelle giovanili sarà un patrimonio granata ancora per i prossimi cinque anni, prolungando l'accordo precedente. ...

Calciomercato Torino - ritorno di fiamma per il centrocampo : Calciomercato Torino – Torino attivissimo nelle ultime ore di mercato, non solo il caso Bruno Peres, il club granata si muove anche per il centrocampo per regalare al tecnico Walter Mazzarri un reparto completo. Nelle ultime ore importante ritorno di fiamma per la mediana, si tratta di Imbula dello Stoke City, seguito con insistenza già nelle scorse finestre di mercato. Il calciatore è reduce da una buona stagione in prestito al Tolosa ed ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - c’è anche Seferovic per l’attacco : Calciomercato Torino – Due punte di peso, è quello che chiede Walter Mazzarri per il nuovo Torino e per il modulo 3-5-2. Una, salvo colpi di scena, sarà Andrea Belotti, l’altra arriverà dal mercato. Come riportato in Esclusiva da CalcioWeb qualche settimane fa il nome in cima alla lista è Zaza del Valencia ma non sono da escludere colpi di scena. Secondo indiscrezioni riportate dalla nostra redazione si segue anche con ...

Cairo show - importanti rivelazioni sul Calciomercato del Torino : Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato delle prossime mosse di calciomercato che il club granata potrebbe mettere in piedi Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato di calciomercato in relazione alle mosse che potrebbe mettere in atto il fido Petrachi. Si è tanto parlato ad esempio del possibile arrivo di Lucas Verissimo, sul quale il presidente ha dichiarato: “Speriamo arrivi”. Ma non è tutto, Cairo ha proseguito: ...

Calciomercato Torino - è fatta per il ritorno di Bruno Peres : Bruno Peres torna al Torino. Sì, tutto fatto, decisione presa, dopo un lungo tira e molla il brasiliano ha deciso di vestire , nuovamente, la maglia granata. I dettagli? Prestito con diritto di ...