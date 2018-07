Calciomercato Real Madrid | Kroos rifiuta la corte di Mourinho

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - ci pensa Fca : pronti 250 milioni di euro - sogno o realtà? : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS? Calciomercato, a Torino per vincere la Champions League. Uscito dal Mondiale l'attaccante del Real Madrid deve decidere il suo futuro professionale.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:12:00 GMT)

Calciomercato - Real Madrid : 9 cessioni? : ...appresta a vivere l'imminente Calciomercato con il consueto ruolo di protagonista delle trattative ma stavolta non solo nelle vesti di club che spende per acquistare i migliori calciatori al mondo. ...

Napoli Calciomercato - prima offerta al Real Madrid per Benzema : L'offensiva di De Laurentiis per il bomber francese è stata respinta al mittente da Florentino Perez, ma la vicenda resta aperta. Capitolo terzino: idea Meunier se parte Hysaj calciomercato serie A, ...

Calciomercato - scontro Ronaldo-Real : la clausola resta altissima - niente sconti dal club : La clausola di Cristiano Ronaldo resta accessibile a poche società. Il Real Madrid fa sapere, secondo quanto pubblica il Mundo Deportivo, che, chi vuole garantirsi la prestazioni dell’asso portoghese, dovrà sborsare sempre mille milioni. Il che smentisce le voci che si erano diffuse nelle ultime ore su un notevole abbassamento del costo della clausola da parte del club più titolato del mondo, per favorire la cessione ...

Calciomercato Real Madrid - dalla Spagna : per la porta Courtois prima scelta. Alisson - la Roma chiede troppo : Un obiettivo concreto per il Real Madrid, adesso più che mai: è Thibaut Courtois il portiere che sembrerebbe sempre più vicino ai Blancos. Necessità assoluta di trovare un numero uno affidabile anche ...

Suso via dal Milan? / Calciomercato - il Real Madrid piomba sull'esterno d'attacco dei rossoneri : Suso via dal Milan? Calciomercato: il Real Madrid piomba sull'esterno d'attacco spagnolo che piace anche all'Inter. Il calciatore sarebbe davvero felice di tornare a giocare in patria.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:42:00 GMT)

Calciomercato Real Madrid : Achraf verso il Borussia Dortmund : Calciomercato Real Madrid– Uno dei giocatori destinato a lasciare la ‘Casa blanca’, almeno secondo quanto scrive il giornale tedesco Kicker, è Achraf Hakimi, difensore di origine marocchina, assai poco impiegato finora dal club più titolato del mondo. Il Borussia Dortmund sembra molto interessato alle prestazioni del giocatore, classe 1998, il cui cartellino è valutato intorno ai 7 milioni. Il marocchino ha un contratto ...

Calciomercato - Liverpool : 180 milioni al Real per Asensio : Sul suo futuro, Marco Asensio ha lasciato più di qualche dubbio. "Interesse del Liverpool? È qualcosa che è venuto fuori ma sono molto concentrato sul Mondiale solo quando sarà finito parleremo di ...

Calciomercato : Hazard vuole andare al Real Madrid : Calciomercato– Sirene spagnole per Eden Hazard. Secondo il britannico ‘Daily Mail’ il centrocampista offensivo del Chelsea non ha intenzione di rinnovare coi ‘blues’, all’orizzonte si delinea la volontà del nazionale belga di trasferirsi al Real Madrid. L'articolo Calciomercato: Hazard vuole andare al Real Madrid sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Napoli : Raul Albiol verso il Villarreal : L’esperto Raul Albiol si prepara a salutare Napoli per fare ritorno in Spagna, la sua terra d’origine. Secondo Mundo deportivo, il ‘Sottomarino giallo’ è disposto a versare i 6 milioni della clausola rescissoria fissata dal club di Aurelio De Laurentiis per il cartellino del difensore. Albiol dovrebbe firmare un contratto per le prossime due stagioni con il Villarreal, dopo essere stato in predicato di seguire Maurizio ...

Calciomercato - Ufficiale : Zinedine Zidane dà l’addio al Real Madrid : Calciomercato, Ufficiale: Zinedine Zidane dà l’addio al Real Madrid. In una conferenza stampa convocata a sorpresa Il tecnico ha annunciato l’addio al The post Calciomercato, Ufficiale: Zinedine Zidane dà l’addio al Real Madrid appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Calciomercato : Mbappè è un obiettivo del Real : Calciomercato– Sarebbe Kylian Mbappè il vero obiettivo di mercato del Real Madrid quest’estate. Lo scrive il ‘Mirror’ secondo cui Florentino Perez avrebbe cambiato obiettivo, spostando le mire da Neymar, per il quale la strada sarebbe piena di ostacoli, al giovanissimo attaccante francese, approfittando dei vincoli finanziari imposti dall’Uefa al Psg che preferirebbe tenere il brasiliano e semmai cedere il ragazzo ...

Calciomercato Real Madrid - Kovacic vuole giocare : 'È meglio se lascio il Real Madrid' : Mateo Kovacic chiede spazio. Dopo tre anni di crescita al Real Madrid, il centrocampista croato - relegato al ruolo di sostituto nella sua nazionale al Mondiale - è pronto a lasciare i Blancos, per ...