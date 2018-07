Calciomercato Napoli | da Meunier a Pavard | fermento a destra

Calciomercato Genoa - incontro con il Napoli in agenda : i rossoblu fanno sul serio per Ciciretti : Il club rossoblu ha fissato un incontro con il Napoli la prossima settimana per parlare di Ciciretti, nuovo obiettivo del Genoa Il Genoa guarda in casa Napoli, il club rossoblu ha messo gli occhi su Amato Ciciretti, esterno offensivo classe ’93 l’ultima stagione stagione in prestito al Parma. L’ex Benevento, capace di conquistare la serie A con gli emiliani, è un pallino del presidente Preziosi, che vorrebbe regalarlo a ...

Napoli Calciomercato - prima offerta al Real Madrid per Benzema : L'offensiva di De Laurentiis per il bomber francese è stata respinta al mittente da Florentino Perez, ma la vicenda resta aperta. Capitolo terzino: idea Meunier se parte Hysaj calciomercato serie A, ...

Benzema e Fabregas al Napoli?/ Calciomercato - Ancelotti prepara l'assalto : vuole i suoi due pupilli! : Benzema e Fabregas al Napoli? Calciomercato, il tecnico Carlo Ancelotti chiede rinforzi di spessore e punta i suoi due pupilli: de Laurentiis apre il portafoglio(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:07:00 GMT)

Calciomercato Napoli : Meret vicino - Suso o Chiesa in avanti (RUMORS) : Il Napoli continua la sua campagna acquisti nel tentativo di rinforzarsi per la prossima stagione, cercando di accontentare il suo allenatore Carlo Ancelotti che vuole uomini di sicuro affidamento. In queste ore gli azzurri sono in forte pressing sul portiere Meret e pensano anche a Karnezis. Un intervento necessario per sopperire alla partenza di Pepe Reina accasatosi al Milan, un accordo già trovato durante la scorsa stagione. La trattativa ...

Calciomercato Napoli - Albiol ha deciso di restare : pronto il rinnovo di contratto senza clausola : Albiol-Napoli: l'amore continua. Nonostante la corte del Villarreal, il difensore spagnolo sembra aver deciso nelle ultime ore di restare in azzurro. I contatti continui per definire l'accordo per il ...

Calciomercato Napoli - svolta nella notte : ecco i due portieri per Carlo Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sul Calciomercato e blinda la porta, doppia operazione in entrata per il tecnico Carlo Ancelotti, accordo nella notte con l’Udinese, pronti a vestire la maglia azzurra Meret e Karnezis, nelle casse del club bianconero poco più di 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Napoli aveva da tempo individuato in Meret il sostituto ideale di Reina, poi la decisione a sorpresa di inserire nella ...

Calciomercato Napoli : Lainer o Hakimi - possibili obiettivi per la difesa : Il Napoli sembra avere le idee chiare per il ruolo di esterno destro in difesa. Con Christian Maggio sempre più in uscita (Verona e Benevento sarebbero sulle sue tracce), la società partenopea sarebbe vicinissima a Stefan Lainer, terzino destro in forza al Salisburgo. Il calciatore è stato richiesto espressamente dal nuovo tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti. Lainer d'accordo con la sua attuale società, in attesa di definire entro il fine ...

Calciomercato - l’agente di Jorginho : “il City vuole accontentare il Napoli” : “Jorginho al Manchester City? Ogni momento può essere quello buono, so che il City sta lavorando per accontentare le richieste del Napoli. Il ragazzo ora è in Brasile, mentre io sono a casa mia in Inghilterra e aspetto una chiamata del ds Giuntoli o del presidente De Laurentiis. Appena arriverà, mi muoverò per incontrare la dirigenza dei citizens”. Così Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, ha parlato del futuro ...

Calciomercato Napoli - Lainer in dirittura d'arrivo : Anche in questo caso, come riporta il 'Corriere dello Sport, la trattativa è già molto avanzata e in via di definizione: il Napoli ha deciso di pagare i 30 milioni di euro chiesti dall'Udinese, bonus ...

Calciomercato : Napoli scatenato - Ancelotti vuole David Luiz : Calciomercato Napoli- Carlo Ancelotti vuole David Luiz al Napoli. Lo scrive oggi il britannico ‘The Sun’, secondo cui il neotecnico dei partenopei starebbe per presentare un’offerta di 26 milioni di sterline (30 milioni di euro circa) per il 31enne difensore brasiliano, finito ai margini del progetto tattico di Conte nell’ultima stagione, complice anche il lungo infortunio subito e che gli ha fatto perdere il Mondiale. ...

Calciomercato - il Napoli interessato ad un ex Inter : Calciomercato– Il Napoli si aggiunge alla lista delle squadre italiane Interessate a Mateo Kovacic. Dopo Juventus e Roma, anche il club azzurro, scrive ‘Marca’, e’ pronto a fare un’offerta per arrivare al centrocampista croato del Real Madrid, che nell’estate del 2015 lo pago’ 30 milioni di euro per prelevarlo dall’Inter, su espressa richiesta di Rafa Benitez che lo aveva apprezzato a Milano. Lo ...