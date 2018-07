Calciomercato Atalanta - nuova idea per il dopo-Cristante ma occhio alla concorrenza… : Atalanta alle prese con la ricerca di un nuovo centrocampista che possa sostituire degnamente Cristante, volato alla Roma ad inizio mercato L’Atalanta deve ancora muoversi sul mercato per mettere una pezza dopo alcune cessioni importanti. Sono andati via Caldara, Spinazzola ed anche Cristante, il quale ha lasciato un discreto vuoto a centrocampo. Proprio in tal senso, secondo Sportmediaset, l’Atalanta avrebbe messo nel mirino ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Carraro dall'Inter : BERGAMO - L' Atalanta ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Marco Carraro dall' Inter , cui viene concesso il diritto di ricompra. Il centrocampista di Malcontenta, frazione sia del ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Carraro dall'Inter : BERGAMO - L' Atalanta ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Marco Carraro dall' Inter , cui viene concesso il diritto di ricompra. Il centrocampista di Malcontenta, frazione sia del ...

Calciomercato Virtus Francavilla - arriva Turrin dall'Atalanta : Francavilla FONTANA - La Virtus Francavilla ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con l' Atalanta Bergamasca Calcio per l'acquisizione in prestito, dal 1′ luglio 2018, del diritto alle ...

Calciomercato Atalanta - preso Varnier dal Cittadella. Vanja Milinkovic-Savic alla Spal : Si muove il Calciomercato di Serie A. L'Atalanta, in particolare, continua a lavorare sui giovani. Dopo aver già preso Bettella dall'Inter, Reca dal Wisla Plock e Tumminello dalla Roma, la società ...

Calciomercato Atalanta - arriva Bettella dall'Inter : 'Qui per migliorare' : Un altro giovane da valorizzare e da lanciare nel grande calcio, Davide Bettella è un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il difensore classe 2000 è arrivato a Bergamo dall'Inter, nell'operazione che ha ...

Calciomercato Atalanta : preso Bettella dall’Inter : L’Atalanta ha comunicato ufficialmente l’acquisizione dall’Inter del difensore centrale Davide Bettella, classe 2000. La formula è il trasferimento a titolo definitivo con diritto di ricompra a favore del club milanese. Bettella, nato a Padova il 7 aprile 2000, è cresciuto nelle giovanili del Padova e nel settore giovanile interista ha vinto il titolo nazionale Under 15, Under 17, Primavera nel 2018. Milita nelle ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale Bettella dall'Inter : MILANO - L' Atalanta annuncia ufficialmente Davide Bettella . Per il difensore classe 2000, grande protagonista nella Primavera dell' Inter campione d'Italia di Stefano Vecchi , la società di Percassi ...

Calciomercato Atalanta - Percassi : “Gomez è incedibile” : “Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l’ultima volta: il Papu Gomez e’ incedibile”. Parola di Antonio Percassi, che intende cosi’ mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il capitano dell’Atalanta vicino alla Lazio. “Rimane anche Freuler, mentre per i movimenti in entrata guardiamo a profili adatti che non abbiano prezzi esorbitanti – precisa il presidente nerazzurro -. Mandragora ...

Calciomercato Atalanta : Almici al Verona in prestito : L‘Atalanta comunica in una nota la cessione di Alberto Almici all’Hellas Verona. Il difensore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Almici nella stagione 2017-2018 ha giocato in prestito alla Cremonese.L'articolo Calciomercato Atalanta: Almici al Verona in prestito sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Atalanta - Percassi avverte la Lazio : «Gomez incedibile» : BERGAMO - "Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l'ultima volta: il Papu Gomez è incedibile" . Parola di Antonio Percassi , che intende così mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il ...

Calciomercato Atalanta - Percassi : «Gomez? E' incedibile» : BERGAMO - "Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l'ultima volta: il Papu Gomez è incedibile" . Parola di Antonio Percassi , che intende così mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il ...

Calciomercato Atalanta - Almici in prestito al Verona : BERGAMO - Alberto Almici si trasferisce dall' Atalanta all' Hellas Verona . Il trasferimento è con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Questo il comunicato del club bergamasco sul ...

Calciomercato Atalanta. Jankto resta obiettivo concreto : BERGAMO - Si è improvvisamente logorato il rapporto tra Jakub Jankto e l' Udinese . Ma sul mercato la mezzala ceca resta un giocatore molto appetito. Si è mossa da tempo l' Atalanta , forte anche dei ...