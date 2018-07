Cala il sipario | è l’ultimo spettacolo dell’Illusionista | fra panchina e rigori | l’addio

sportfair

L'ITALIA D-O-M-I-N-A I GIOCHI DEL MEDITERRANEO ???????? #Tarragona2018 Cala il sipario a Tarragona, l'Italia vince il…

(Di domenica 1 luglio 2018) La sconfitta della Spagna, eliminata dal Mondiale ai calci di rigore dalla Russia, segna l’ultima partita in Nazionale di Andres Iniesta: un epilogo triste, vissuto per metà anche dallaPiove. Per chi è abituato a fare i propri spettacoli di magia all’aperto, su un grande prato verde, davanti a decine di migliaia di spettatori paganti, non dovrebbe essere un problema. L’Illusionista, Don Andres Iniesta però non si bagna per oltre un’ora. E non è una magia. L’allenatore della Spagna, Fernando Hierro, ha deciso di privarsi della classe e dell’eleganza del veterano ex Barcellona per puntare sulla gioventù di Asensio. Del resto chi crede più alla magia, al palla c’è palla non c’è, al pallone che lievita e finisce dolcemente sui piedi di un compagno pronto a fare gol. Iniesta assiste alla sofferenza della sua Spagna dalla ...