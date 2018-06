BPER Banca Beach Volley Italia Tour | Ostia Prima giornata | Colombi Breidenbach non si

oasport

(Di domenica 1 luglio 2018) Spettacolo, divertimento, caldo e tanta gente: questo il menu delladi sfide allo stabilimento La Spiaggia diper la seconda tappa del2018. Tantissime le partite giocate oggi per decretare i semifinalisti vincenti sia in campo maschile che in quello femminile. Non è mancato lo spettacolo con alcune gare davvero divertenti anche per il pubblico che, numeroso ha attorniato i campi principali. In campo femminile le grandi favorite per la vittoria,/Beridenbach non perdono un colpo ed hanno vinto i due incontri che le hanno portare in semifinale dove troveranno le altre tre coppie super favorite, Toti/J. Allegretti, D. Allegretti/Annibalini e Dalmazzo/Bonifazi. Poche sorprese, nessuna eliminazione eccellente e ancora diverse coppie in gioco per conquistare il successo di tappa. In campo maschile le sorprese non sono mancate. ...