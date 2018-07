BORSELLINO | STRAGE VIA D’AMELIO | “PIÙ GRANDE DEPISTAGGIO DELLA STORIA” Scarantino e la

BORSELLINO - 'un grave depistaggio' 'Centri di potere dietro la strage' : ... che ha riferito che prima di passare all'attuazione della strategia stragista erano stati effettuati 'sondaggi' con 'persone importanti' appartenenti al mondo economico e politico", scrivono i ...

Strage di via d’Amelio : “Il più grande depistaggio della storia”/ Misteri e lacune dopo la morte di BORSELLINO : Strage di via d’Amelio: “Il più grande depistaggio della storia”. Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo Borsellino. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:11:00 GMT)

BORSELLINO - strage di via d’Amelio/ Video - la figlia Fiammetta : “Processo portato avanti da disonesti" : Borsellino, strage di via d’Amelio Video, la figlia Fiammetta: “Processo portato avanti da disonesti". Le parole di denuncia all'evento festival “Una marina di libri” di Palermo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:32:00 GMT)

Strage di via d’Amelio - Fiammetta BORSELLINO : “Disonestà da parte di chi doveva cercare la verità” : La definisce “disonestà” ed è quella dimostrata da parte degli investigatori che dovevano cercare la verità sulla Strage di via d’Amelio. E invece avallarono il più grosso depistaggio della storia recente. Fiammetta Borsellino torna a denunciare le anomalie delle indagini sugli autori dell’eccidio di suo padre Paolo, ucciso il 19 luglio del 1992. E lo fa dal palco del festival “Una marina di libri”, ...

Mafia : Fiammetta BORSELLINO - ancora depistaggi - strage non sia ennesimo mistero : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Lo stesso impegno che persone come mio padre misero nelle indagini, con una modalità che ha segnato anche una svolta nella lotta alla Mafia, quello stesso impegno e quella stessa scrupolosità credo che dovrebbero esserci oggi per fare luce sulle gravissime anomalie, i

Mafia : Fiammetta BORSELLINO - ancora depistaggi - strage non sia ennesimo mistero : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – “Lo stesso impegno che persone come mio padre misero nelle indagini, con una modalità che ha segnato anche una svolta nella lotta alla Mafia, quello stesso impegno e quella stessa scrupolosità credo che dovrebbero esserci oggi per fare luce sulle gravissime anomalie, i lati oscuri, i depistaggi che accompagnarono e accompagnano ancora l’indagine su via D’Amelio”. A dirlo è stata ...

Mafia : Fiammetta BORSELLINO - ancora depistaggi - strage non sia ennesimo mistero : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – “Lo stesso impegno che persone come mio padre misero nelle indagini, con una modalità che ha segnato anche una svolta nella lotta alla Mafia, quello stesso impegno e quella stessa scrupolosità credo che dovrebbero esserci oggi per fare luce sulle gravissime anomalie, i lati oscuri, i depistaggi che accompagnarono e accompagnano ancora l’indagine su via D’Amelio”. A dirlo è stata ...