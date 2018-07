Borsellino quater - giudici : 'Investigatori dietro il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana' : Furono " soggetti inseriti nell'apparato dello Stato " a indurre Vincenzo Scarantino a mentire sulla strage di via D'Amelio , costata la vita a Paolo Borsellino . E' quanto hanno ricostruito i giudici ...

Borsellino quater - deposito motivazioni : 01.2 Depositata nel tardo pomeriggio di ieri la motivazione della sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta del cosiddetto processo Borsellino quater, che ha visto condannati all'ergastolo per la strage di Via d'Amelio i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino e a dieci anni per calunnia i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci. Le motivazioni, lunghe 1.865 pagine, ricostruiscono anche il clamoroso depistaggio delle indagini ...