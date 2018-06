: #Borsellino quater, deposito motivazioni - CyberNewsH24 : #Borsellino quater, deposito motivazioni - TelevideoRai101 : Borsellino quater, deposito motivazioni -

Depositata nel tardo pomeriggio di ieri la motivazione della sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta del cosiddetto processo, che ha visto condannati all'ergastolo per la strage di Via d'Amelio i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino e a dieci anni per calunnia i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci. Le, lunghe 1.865 pagine, ricostruiscono anche il clamoroso depistaggio delle indagini sulla strage costata la vita al giudice Paoloe agli agenti della scorta.(Di domenica 1 luglio 2018)