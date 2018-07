Borsellino | indagini su strage di Via D’Amelio depistate | chiesto processo

Borsellino - chiesto processo a 3 poliziotti per depistaggio indagini : Borsellino, chiesto processo a 3 poliziotti per depistaggio indagini Borsellino, chiesto processo a 3 poliziotti per depistaggio indagini Continua a leggere L'articolo Borsellino, chiesto processo a 3 poliziotti per depistaggio indagini proviene da NewsGo.

Tre poliziotti a processo per il depistaggio delle indagini sull'uccisione di Paolo Borsellino : La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. L'udienza preliminare non è stata ancora fissata. Il processo è stato chiesto per il funzionario Mario Bo, che è stato già indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto l'archiviazione, e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Per tutti l'accusa è di ...