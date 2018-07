: Borsellino, chiesto processo a 3 poliziotti per depistaggio indagini #PaoloBorsellino - MediasetTgcom24 : Borsellino, chiesto processo a 3 poliziotti per depistaggio indagini #PaoloBorsellino - SkyTG24 : #UltimOra Borsellino, chiesto processo per tre poliziotti #canale50 - CyberNewsH24 : #Borsellino, chiesto processo 3 agenti -

La Procura di Caltanissetta hadi processare tre poliziotti per il depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Ilè statoper il funzionario Mario Bo, già indagato per gli stessi fatti e che ha ottenuto l'archiviazione,e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Sono tutti e tre accusati di calunnia in concorso. Di "uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana",ha parlato la Corte d'Assise di Caltanissetta che ha celebrato l'ultimosulla strage in cui venne ucciso.(Di domenica 1 luglio 2018)