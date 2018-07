Borse al giro di boa dopo un semestre difficile Che succederà ora?

ilsole24ore

(Di domenica 1 luglio 2018) Si apre la seconda parte dell’anno per lee le incertezze che hanno caratterizzato gli ultimi mesi non sono scomparse: la guerra commerciale, le tensioni all’interno dell’Unione europea, la tenuta dell’economia cinese e dei mercati emergenti in generale...