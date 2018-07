Borgonzoni Lega | Non leggo libri da tre anni

blogo

(Di domenica 1 luglio 2018) Luciadellaè stata nominata sottosegretaria ai Beni Culturali nel Governo Conte, ma, stando a quello che è emerso da una recente intervista rilasciata durante la trasmissione radio "Un giorno da pecora", non è un'avida consumatrice di prodotti culturali, che siano, film o spettacoli teatrali.A Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, conduttori della nota trasmissione, ha infatti detto:"poco, studio sempre cose per lavoro. L'ultima cosa che ho riletto per svago è 'Il castello' di Kafka, trefa. Ora che mi dedicherò alla cultura magari andrò più al cinema e a teatro"Per quanto riguarda la musica, invece, ha detto che i suoi cantanti preferiti sono i Depeche Mode, che domani si esibiscono a Barolo (CN), ma lei ha detto di non poter andare a vederli. Poi ha parlato del suo passato da barman al Link:"È un centro culturale, non un centro sociale, realtà per cui a ...