Bomba aereo | 5 000 evacuati nel Parmense

Passeggeri si rifiutano di uscire dall’aereo : Bomba rdati con aria condizionata - vomitano tutti : Il volo AirAsia da Kolkata a Bagdogra, in India, aveva un ritardo di oltre quattro ore. I Passeggeri non volevano uscire sotto la pioggia, quindi il capitano ha cercato di allontanarli portando l' aria condizionata al massimo. L'auto del video condiviso su Facebook, ha parlato di un'esperienza "spaventosa".Continua a leggere

“C’è una Bomba a bordo” : caos sull’aereo - 10 feriti : Un aereo della compagnia aerea indonesiana Lion Air stava per decollare ieri notte dall’aeroporto dell’isola del Borneo quando un 26enne ha detto ad un assistente di volo che sul velivolo c’era una bomba , ha spiegato la polizia. Almeno dieci passeggeri sono rimasti feriti (8 con fratture e 2 con ferite più lievi) a causa del caos creato dalla notizia, poi rivelatasi falsa. Un passeggero ha rotto i finestrini delle uscite di ...

Sei ore di deserto al Lingotto : a Torino oggi il disinnesco della Bomba d’aereo : Sei ore di deserto e di blackout, anche telefonico. Nastri bianchi e rossi a bloccare gli accessi. Serrande abbassate, case evacuate, strade senz’auto. Oltre duemila cittadini allontanati. Un centro di accoglienza allestito al Palavela dalla protezione civile. Presidi di carabinieri, polizia, vigili urbani e vigili del fuoco. Ecco come si preannunc...

Disinnesco Bomba al Lingotto : limitazioni a traffico aereo : Teleborsa, - Domenica 27 maggio al Lingotto è in programma il Disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata in via Nizza durante gli scavi dei lavori della nuova struttura di Eataly. ...