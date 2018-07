Bollette | per luce e gas scattano gli aumenti

Bollette - arriva il calcolatore per pagare meno la luce e il gas : Comparare le offerte delle aziende che vendono luce e gas finora era un esercizio impossibile per un qualsiasi utente che avesse a disposizione solo i relativi contratti. Da oggi sarà semplice grazie ...

Bollette : da luglio +6 - 5% per l' elettricità e +8 - 2% per il gas : "Una misura " sottolinea il comunicato Arera parlando del citato "scudo" " di cui beneficeranno allo stesso modo tutti i consumatori, in tutela e nel mercato libero, resa possibile dalla politica di ...

Bollette : dal 1 luglio aumenti per luce e gas - Codacons 'Un massacro per i consumatori' : Una brutta notizia per i consumatori italiani. Era appena arrivata la comunicazione da parte di Eni gas e luce sull'annullamento in automatico delle Bollette prescritte, ma già il sollievo degli utenti è stato sostituito da una nuova preoccupazione. Lo comunica l'Ansa in una nota ufficiale, poi ripresa da tutti i principali quotidiani. Dal 1 luglio scatteranno gli aumenti delle tariffe del gas del 8,2% e della luce del 6,5%. Aumentano la luce e ...

Stangata per il caro petrolio : aumenti a raffica sulle Bollette : È in arrivo una raffica di aumenti sulle bollette. A causa delle tensioni internazionali e della conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio, che sono cresciute del 57% in un anno e del 9% solo nell'ultimo mese di maggio, lieviteranno i prezzi all'ingrosso dell'energia. "Dal prossimo primo luglio - fa sapere l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - la spesa per l'energia per la famiglia tipo in tutela registrerà ...

Tutti i modi per pagare tasse e Bollette con Pago Pa : Satispay consente di pagare nei negozi convenzionati, sia fisici che on line L’ultimo servizio che si è aggiunto nelle scorse ore è Satispay, la startup italiana dei pagamenti da mobile, che aggiunge un altro tassello importante alla sua offerta di servizi per gli utenti. Da oggi tramite app sarà possibile pagare tasse, multe, rate universitarie, bollo dell’auto, ticket sanitari e molti altri servizi pubblici grazie all’integrazione ...

Bollette energia : dal 2019 bisogna cambiare operatore - stop al mercato tutelato : Una novita' che riguarda tutte le famiglie italiane è quella relativa alla chiusura del mercato della maggior tutela per quanto concerne le forniture di luce, gas e acqua nelle abitazioni. Per quanti sono abituati a ricevere la bolletta della luce, da parte di Enel Servizio Elettrico, dal 1° luglio 2019 tutto cambiera'. Tutti gli utenti infatti dovranno scegliere un nuovo gestore del servizio di energia elettrica e lo stesso varra' anche per le ...

Bollette : c'è tempo fino al 30 giugno 2018 per aderire a 'Tutela simile' e ci sono i bonus : Non c'è più molto tempo per aderire all'iniziativa 'Tutela simile', proposta dall'Autorita' per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico AEEGSI. Attualmente gli utenti che utilizzano i servizi delle compagnie elettriche. dell'acqua e del gas, possono scegliere tra mercato libero e mercato tutelato. Dal 1 luglio 2019 ci sara' soltanto il mercato libero [VIDEO], con tutte le polemiche e i dubbi che questa decisione sta sollevando. ...

Bollette idriche a Scicli - istruzioni per l'uso : Dopo le notizie di disagi per gli utenti la Giunta interviene per spiegare come stanno realmente le cose e come fare per rateizzare l'importo.

Bollette a 28 giorni - multa in arrivo per Tim e Wind Tre : Comunicazioni poco chiare e trasparenti agli utenti nel passaggio dalle Bollette a 28 giorni a quelle mensili. Per questo motivo l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha deciso di multare le compagnie telefoniche Tim e Wind Tre. Nei mesi scorsi le compagnie telefoniche sono state obbligate per legge a tornare alla fatturazione mensile da quella a 28 giorni e diffidate dall’Agcom ad applicare rincari a seguito della rimodulazione ...