Bollette energia | da oggi 1 luglio parte la stangata

Energia - Coldiretti : “Il caro Bollette pesa su imprese e famiglie” : L’aumento delle tariffe energetiche pesa sui conti delle famiglie ma anche sui costi delle imprese e rende più onerosa la produzione. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare gli aumenti di luce e gas che scatteranno dal primo luglio secondo quanto stabilito dall’Autorità di regolazione Energia e ambiente con un aggravio per l’elettricità del 6,5% e per il gas del 8,2%. L’aumento della spesa energetica ha un doppio effetto negativo perché ...

Bollette - “da luglio l’energia elettrica rincara del 6 - 5% e il gas dell’8 - 2%. Pesa l’aumento del prezzo del petrolio” : Da luglio la bolletta per luce e gas sarà più cara. La sPesa per una famiglia tipo aumenterà del 6,5% per l’energia elettrica e dell’8,2% per il gas naturale, in controtendenza rispetto ai forti ribassi (-8% per l’elettricità e -5,7% per il gas) del secondo trimestre 2018. Lo fa sapere l’Autorità per l’energia, precisando che a Pesare sul rincaro sono le tensioni internazionali e il conseguente aumento del prezzo del petrolio. L’incremento delle ...

Bollette energia : dal 2019 bisogna cambiare operatore - stop al mercato tutelato : Una novita' che riguarda tutte le famiglie italiane è quella relativa alla chiusura del mercato della maggior tutela per quanto concerne le forniture di luce, gas e acqua nelle abitazioni. Per quanti sono abituati a ricevere la bolletta della luce, da parte di Enel Servizio Elettrico, dal 1° luglio 2019 tutto cambiera'. Tutti gli utenti infatti dovranno scegliere un nuovo gestore del servizio di energia elettrica e lo stesso varra' anche per le ...

Crollo prezzi Bollette energia : quanto si risparmierebbe con M5S e Lega secondo Goldman Sachs : Goldman Sachs dà i numeri. La banca d'affari con sede a New York crede che un nuovo governo a guida M5S-Lega Nord possa spingere ad un ribasso consistente i prezzi delle bollette dell'energia. Su ...

Bollette su misura - a Bergamo una startup punta sul mercato dell'energia : Friends studia un servizio per fornire servizi di energia sulla base dei fabbisogni delle famiglie, con premi e sconti fedeltà. Via al crowdfunding