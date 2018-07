BMW Serie 3 Touring - Test su strada per la station di Monaco

quattroruote

(Di domenica 1 luglio 2018) In attesa della nuova BMW3, nome in codice G20, che debutterà entro la fine del 2018, è già tempo dianche per l'immancabile. La best seller di Casa BMW qui si mostra in allestimento M Sport, con paraurti, impianto frenante e assetto specifici.Il design si evolve senza rivoluzioni. Le proporzioni dellasono quelle note, ma in realtà la BMW ha in serbo molte novità stilistiche per i propri clienti. La nuova generazione sfoggia parafanghi più larghi e muscolosi, sottili gruppi ottici a Led posteriori, un frontale aggressivo con il doppio rene più grande e un nuovo taglio dei fari. Il passo è visibilmente più lungo dell'attuale, grazie all'adozione della nuova piattaforma modulare Clar comune agli altri modelli di.Elettrificazione e versioni sportive. La Clar porterà in dote i propulsori aggiornati, varianti elettrificate e consentirà di ...