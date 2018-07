optimaitalia

: #UltimOra Bruxelles, premier #Conte ha bloccato conclusioni della prima parte del vertice europeo. L'Italia vuole v… - SkyTG24 : #UltimOra Bruxelles, premier #Conte ha bloccato conclusioni della prima parte del vertice europeo. L'Italia vuole v… - OptiMagazine : Bloccato un video di #Fedez su Instagram a scopo commerciale, una decisione inedita in Italia: 'Non avvertiva gli u… - giovannisarubbi : Bloccato il video di Fedez: 'Fa #pubblicità senza avvertire' -

(Di domenica 1 luglio 2018)undisudal Giurì di autodisciplina pubblicitaria: il post pubblicato dal rapper sul noto social network è stato rimosso in breve tempo dall'Istituto in quanto a.Ildisuè stato cancellato ieri in quanto il rapper non ha riportato nella descrizione il consueto hashtag che avverte della presenza di un prodotto sponsorizzato, ovvero #advertising, com'è solito fare (e con lui tutti gli influencer o personaggi famosi sui social).Nelrimosso,mostrava gli interni di un'automobile di una nota casa casa automobilistica (la Peugeot): in particolare, si è soffermato sul massaggiatore inserito nel sedile del conducente dell'auto. Ad ogni modo,ha comunque pubblicizzato sui social, mezzi di comunicazione ormai molto potenti, il marchio dell'automobile."Mi stanno presentando tutte le nuove auto che ...