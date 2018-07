Bimbo vende i giocattoli per salvare il cane che è la sua medicina

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) Connor Jayne è uno dei tanti bambini americani che crescono soli con la mamma. Una brava mamma che gli offre tutto quanto necessario, compresa un'educazione equilibrata e un bravo, un giovane dobermann che hanno chiamato Copper (Rame) perché il suo mantello nero, quando è colpito dai raggi del sole al tramonto, presenta delle splendide sfumatura color rame. E Copper diventa subito il miglior amico di Connor.Verso il settimo anno di età, in seguito a un evento sul quale la mamma mantiene un giustificato riserbo, il bambino comincia ad avere manifestazioni di grave ansia, con tremori, sudorazione, iperattività e mal di testa.Il destino, come talvolta capita nella vita, presenta a Connor e alla famiglia un conto inaspettato, improvviso e salato. Al bambino viene diagnosticato un grave disturbo da stress post-traumatico. La mamma aveva deciso di prendere Copper, un po' per la guardia, ...