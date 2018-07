Beppe Grillo | il piano per fare a pezzetti la Rai | Di Maio lo gela | chi comanda davvero

Beppe Grillo lancia l’editto sulla Rai : “Due canali sul mercato e uno senza pubblicità” : Beppe Grillo lancia , dalla finestra della sua camera all'hotel Forum di Roma, una sorta di editto sulla Rai: "Rai3, Rai2 e Rai1, due finiranno sul mercato e una sarà senza pubblicità", afferma affacciandosi con un megafono per far sentire meglio la sua voce ai giornalisti presenti davanti all'ingresso della struttura che da sempre ospita il fondatore del M5s.Continua a leggere

Beppe Grillo - il fondatore arriva a Roma : grossi guai per Luigi Di Maio - come lo asfalta : L'allarme nel Movimento Cinque Stelle sulla voracità mediatica di Matteo Salvini circola impazzita ormai da giorni, anzi da poco dopo che il governo giallo-verde ha mosso i primi passi. Il terrore dei ...

DIETRO LE QUINTE/ Tria e Beppe Grillo preparano la fine del governo Conte : Salvini fa una politica low cost, dai risultati immediati. Non così M5s: Di Maio non ha i soldi per realizzare quanto promesso. E così il voto si avvicina. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO UE/ Migranti, governance e banche: comincia la "guerra" europea, int. a C. AltomonteSONDAGGI/ Il 69% di italiani è pro Europa, ma il 70% vuole schedare i rom, int. a A. Ferrari Nasi