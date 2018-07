Belinelli torna agli Spurs Biennale da 12 milioni

Belinelli cambia ancora e torna a San Antonio - dove vinse il titolo : Torino - Marco Belinelli torna a San Antonio: nemmeno due ore dopo l'inizio del mercato dei free agent, l'azzurro ha trovato la propria destinazione, scegliendo di tornare alla corte di Gregg Popovich ...

Basket NBA - Marco Belinelli torna ai San Antonio Spurs per i prossimi due anni : La notizia l’ha rilanciata Adrian Wojnarowski, lo storico insider NBA di ESPN: Marco Belinelli tornerà a giocare per le prossime due stagioni con i San Antonio Spurs, dopo averlo già fatto nel 2013-2014 e nel 2014-2015. Belinelli ha firmato un biennale da 12 milioni di dollari per tornare in Texas. Per lui si tratta del decimo trasferimento (contando anche la scelta numero 18 al draft del 2007) in 12 anni di NBA. Lo scorso anno ha cambiato ...

NBA – Belinelli e quel sogno nella free agency : “non lo nascondo - vorrei tornare ai Sixers : vi spiego perchè” : A pochi giorni dall’inizio della free agency, Marco Belinelli non ha nascosto la voglia di ritornare ai Philadelphia 76ers, franchigia in cui si è trovato molto bene la scorsa stagione Dal 1° luglio la free agency avrà ufficialmente inizio e le varie franchigie della lega cambieranno volto. Da LeBron James a Kevin Durant, passando per Chris Paul e anche il ‘nostro’ Marco Belinelli. Il cestista azzurro infatti non sarà certo ...

