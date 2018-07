Belgio | Januzaj in dubbio per Giappone

Capolavoro di Januzaj. Un solo vero lampo fa sorridere il Belgio B : Con quattro titolari sotto i 20 anni, solo una volta , contro la Svezia, coppa del Mondo 2002, l'Inghilterra ha avuto un'età media più giovane. La sua inesperienza, sommata alla mancanza d'intesa di ...

Inghilterra-Belgio 0-1 - Mondiali 2018 : una perla di Adnan Januzaj vale il primato del girone G ai Diavoli Rossi : Allo stadio Kaliningrad il big match del gruppo G dei Mondiali 2018 di calcio, tra Inghilterra e Belgio, termina 1-0 in favore dei Diavoli Rossi. Una grande realizzazione di Adnan Januzaj regala il successo ai belgi che così conquistano il primato del raggruppamento davanti agli inglesi. Con questo risultato gli uomini di Martinez se la vedranno agli ottavi di finale contro il Giappone mentre i britannici affronteranno la Colombia. Non è sceso ...

Pagelle Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 : 0-1. Januzaj decide l’incontro con un gol capolavoro. Male la coppia Vardy-Rashford : Inghilterra-Belgio non passerà alla storia dei Mondiali, ma non si è conclusa con il tanto temuto 0-0. Il Belgio, infatti, vince con il punteggio di 1-0 e si qualifica per gli ottavi di finale in prima posizione. Il match si decide in una sola occasione, il gol di Januzaj, una vera gemma. Per il resto tanti sbadigli con le due nazionali che risparmiano la maggior parte dei titolari. Migliori in campo Januzaj, Dembele e Boyata nel Belgio, Rose ...

LIVE Pagelle Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1. La sblocca Januzaj con un gol capolavoro! : Inghilterra-Belgio termina sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Match letteralmente da sbadigli con le due squadre zeppe di panchinari e poche idee in campo. Si sta giocando a mente libera ma con poca cattiveria per centrare i tre punti che porterebbero la vincente nel lato più complicato del tabellone. Due ammonizioni per i belgi che potrebbero incidere nel computo del punteggio finale. Di seguito le Pagelle LIVE di Inghilterra-Belgio, per seguire ...