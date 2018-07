Bear Grylls ‘costringe’ Federer a mangiare l’occhio di un pesce | la reazione di Roger è

sportfair

: La famosa #star #tv americana Bear Grylls è stato visto a pranzo in un noto ristorante di #milano . Pare abbia vol… - antoniosavona : La famosa #star #tv americana Bear Grylls è stato visto a pranzo in un noto ristorante di #milano . Pare abbia vol… - faithhope_dream : RT @DisagiatoComune: Odio quando apro le mappe e il navigatore ha il coraggio di dirmi “dirigiti ad ovest” MA PER CHI CAZZO MI HAI PRESO?… - BeatriceLumini : RT @DisagiatoComune: Odio quando apro le mappe e il navigatore ha il coraggio di dirmi “dirigiti ad ovest” MA PER CHI CAZZO MI HAI PRESO?… -

(Di domenica 1 luglio 2018)ospite speciale nella trasmissione ‘Running wild with’: il campione svizzero costretto a sperimentare delle ‘complicate’ tecniche di sopravvivenza Avete presente: l’ex membro dell’esercito americano ricliclatosi esperto di sopravvivenza, in grado di dimostrare come si possa sopravvivere cibandosi delle più schifose cose che la natura possa offrire? Nel corso di una puntata di ‘Running wild with”, l’esperto di sopravvivenza ha avuto il piacere di avventurarsi sulle Alpi svizzere in compagnia di. Nell’episodio che andrà in onda il prossimo 9 luglio,ha ‘costretto’a aun occhio di un: ladiè stata schifosamente divertente! L'articolo‘costringe’...