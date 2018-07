Beach volley | Europeo Under 20 Anapa Troppo forti i russi per Cappio Windisch | gli

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Europa contro Resto del Mondo nella giornata delle finali in Polonia : Ancora Europa contro Resto del Mondo nella giornata dedicata alle finali nel torneo 4 Stelle del World Tour a Varsavia. La Polonia gioisce e spinge Kantor/Losiak che proveranno sulla sabbia di casa a rompere l’incantesimo che li vede a digiuno di vittorie da due anni con ben cinque podi nelle ultime due stagioni. L’avversario è tosto ma forse la coppia meno attesa tra quelle brasiliane, una delle tante protagoniste della rivoluzione ...

Beach volley – Campionato Europeo U20 - gli azzurrini Cappio e Windisch accedono in semifinale : La coppia italiana grazie a tre vittorie consecutive centra l’accesso in semifinale, dove affronteranno adesso i russi Shekunov-Veretiuk Ad Anapa nel Campionato Europeo under 20 di Beach Volley gli azzurrini gli azzurrini Paolo Cappio e Jakob Windisch con una splendida cavalcata hanno centrato l’accesso in semifinale. La coppia italiana grazie a tre vittorie consecutive contro i cechi Dzavoronok-Tezzele 2-1 (21-17, 15-21, ...

Giochi del Mediterraneo – Beach volley - medaglia d’argento per la coppia azzurra formata da Rossi-Caminati : La coppia azzurra ha conquistato il secondo posto nel torneo di Beach Soccer ai Giochi del Mediterraneo Gli azzurri Enrico Rossi e Marco Caminati hanno conquistato la medaglia d’argento nel torneo di Beach Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018. La formazione italiana, guidata da Marco Pallottelli, in finale si è dovuta arrendere all’esperta coppia turca Giginoglu – Gogtepe 2-0 (21-18, 21-12). Nel primo set gli azzurri hanno ...

BPER Banca Beach volley Italia Tour - Ostia. Prima giornata : Colombi/Breidenbach non si fermano - Bonifazi/Manni nel tabellone perdenti : Spettacolo, divertimento, caldo e tanta gente: questo il menu della Prima giornata di sfide allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018. Tantissime le partite giocate oggi per decretare i semifinalisti vincenti sia in campo maschile che in quello femminile. Non è mancato lo spettacolo con alcune gare davvero divertenti anche per il pubblico che, numeroso ha attorniato i campi ...

Beach volley Giochi del Mediterraneo 2018. Rossi/Caminati d’argento - quarte e sfortunate Traballi/Zuccarelli : Arriva una medaglia d’argento per la spedizione del Beach volley a Tarragona 2018. La medaglia è firmata da Marco Caminati ed Enrico Rossi che in finale non riescono a venire a capo degli esperti turchi Gogtepe/Giginoglu, mentre la finale, per il terzo posto, Agata Zuccarelli e Gaia Traballi non l’hanno potuta giocare per un risentimento addominale di Traballi che, in vista dei pRossimi impegni internazionali, ha consigliato ...

Beach volley - Europeo Under 20 Anapa : INARRESTABILI! Cappio e Windisch in semifinale! Orsi Toth/They quinte : Paolo Cappio e Jakob Windisch riportano l’Italia in semifinale in un Campionato Europeo Under 20 maschile dopo tanto tempo di digiuno e domani proveranno a dare l’assalto al podio continentale. Un risultato di grandissimo spessore, l’ennesimo targato Club Italia, il primo del nuovo corso al maschile che ripaga lo staff tecnica azzurro dei sacrifici e del lavoro svolto nelle ultime stagioni. Cammino inarrestabile, quello degli ...

Beach volley - Europeo Under 20 Anapa. Che Italia! Solo vittorie per gli azzurri che volano nella fase ad eliminazione diretta : Tre vittorie, un ottavo e un quarto di finale raggiunti per l’ItalBeach Under 20 che, ad Anapa, sta facendo sognare, pur tra mille patemi, nella penultima giornata del Campionato Europeo giovanile. Reka Orsi Toth e Chiara They sono nei quarti del torneo femminile e affronteranno le russe Bocharova/ Voronina, una delle coppie favoriote della vigilia per la vittoria. Cappio/Windisch, invece, fra poco scenderanno in campo per affrontare anche ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Nicolai/Lupo : è ancora “maledizione ottavi” : Sembra un film già visto tre anni fa. Paolo Nicolai e Daniele Lupo per la terza volta in stagione escono ad uno dei primi due turni di un torneo del World Tour, la stessa cosa accadde nel 2015 e anche in quel caso Lupo rientrava da un problema fisico (allora molto più serio), poi tutti sappiamo come è andato a finire il 2016 e quindi non è il caso di preoccuparsi. Di fatto, però, i canadesi Saxton/O’Gorman non rappresentavano un ostacolo ...

Beach volley - Campionato Europeo Under 20 Anapa. Doppia qualificazione per l’Italbeach ma ora il cammino è durissimo! : Due vittorie e una sconfitta, esattamente come ieri, per l’ItalBeach nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 20 in corso di svolgimento ad Anapa in Russia, dedicata al completamento delle sfide dei gironi preliminari. Il sorteggio, però, non è stato particolarmente favorevole agli azzurri che se la vedranno con coppie di ottima scuola come la Repubblica Ceca e la Lituania. Servono dunque prove di spessore e maggiore continuità ...

Beach volley Giochi del Mediterraneo 2018. doppia semifinale per gli azzurri : si può sognare! : Due coppie azzurre in semifinale nel torneo di Beach volley di Tarragona 2018. Non è un risultato a sorpresa ma era tutt’altro che scontato alla vigilia. Certo, l’assenza dei due binomi di punta del movimento iberico, impegnati a Varsavia nel World Tour ha reso la strada degli azzurri Rossi/Caminati nel torneo maschile e Zuccarelli/Traballi nel femminile un po’ più semplice ma le due coppie italiane hanno ottenuto un risultato ...

BPER Banca Beach volley Tour 2018. Tre dei quattro vincitori di tappa del Campionato Italiano di Bibione in gara da domani a Ostia : E’ una tappa grandi firme la seconda del circuito BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma domani e domenica sulla sabbia dello stabilimento La Spiaggia di Ostia Lido, a Roma, che si preannuncia spettacolare e divertente. I numeri prima di tutto perché al via ci saranno ben 31 coppie nel torneo maschile e 24 in quello femminile per quella che può essere considerata a tutti gli effetti una festa del Beach Volley con l’organizzazione ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Urna benevola per Nicolai/Lupo : si può fare! Menegatti/Giombini 25me : Marta Menegatti e Laura Giombini escono di scena e tornano dalla Polonia con un 25mo posto che regala un po’ di ossigeno ma non cambia la sostanza di una stagione al momento negativa, Paolo Nicolai e Daniele Lupo riposano e ringraziano, una volta tanto, l’Urna che regala loro un ottavo di finale non impossibile. Menegatti/Giombini hanno lottato per lunghi tratti del match che valeva l’accesso ai sedicesimi di finale alla pari ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. CHE BOCCE! Già due finali per l’oro! Bene judo e Beach volley! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...