BE | incidente con teleferica | quattro feriti

Piove di Sacco. Marco Coletta morto in un incidente a Pegolotte di Cona : Un ragazzo di 19 anni di Piove di Sacco (Padova) è morto in un incidente sulla strada regionale 516 a Pegolotte di

La polizia potrà controllare smartphone e tablet dopo un incidente stradale : La norma è stata approvata per il momento solo in Friuli, ma potrebbe essere estesa anche al resto d'Italia. La polizia avrà la facoltà di controllare se poco prima di un incidente l'automobilista stava chattando o scrivendo sms.Continua a leggere

Brutto incidente all'ingresso di Venaria : due donne ferite - una in gravi condizioni : Brutto incidente poco dopo le 14.30 di oggi, sabato 30 giugno, a Villa Rossi, all'ingresso di Venaria, sulla strada provinciale 1. Coinvolte due vetture: una Fiat Panda e una Jeep Grand Cherokee, ...

Teolo - incidente mortale in moto/ 25enne di Veggiano perde la vita dopo scontro con autobus : Teolo, incidente mortale in moto, 25enne di Veggiano perde la vita dopo scontro con autobus. E' accaduto sulla strada dei Colli questa mattina: fatale l'impatto con il mezzo pesante(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:56:00 GMT)

ZH : incidente con prodotti chimici a Dübendorf - cinque in ospedale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Senza patente e al volante di una McLaren si scontra con un’Audi R8 : l’incredibile VIDEO dell’incidente : Un ragazzo 19enne Senza licenza di guida non riesce a gestire la potenza di una McLaren 720S da 300mila euro e 720 Cv di potenza Un 19enne di Toronto che ancora non aveva conseguito la patente di guida si era messo al volante di una potentissima McLaren 720S da 300mila euro e 720 CV di proprietà di un amico, quando ad un certo punto è accaduto il peggio. Il giovane non è risucito a gestire la potenza del mezzo ed ha perso il controllo di ...

Milano - suv contro ristorante dopo incidente con tram/ Ultime notizie video : 4 feriti e tanta paura : Milano, suv contro ristorante dopo incidente con tram. Ultime notizie, video: 4 feriti e tanta paura, poteva essere una strage, ma lo scontro è avveuto al mattino, non a pranzo(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:47:00 GMT)

Ciclismo - gravissimo incidente per Kristina Vogel! Brutto scontro al Velodromo - Campionessa Olimpica in ospedale : Bruttissima notizia dal Velodromo di Cottbus dove Kristina Vogel, Campionessa Olimpica nella velocità a Rio 2016, si è purtroppo scontrata con un altro atleta che era entrato improvvisamente in pista. L’incidente si è subito rivelato molto grave e le condizioni della 27enne tedesca si sono immediatamente rivelate molto critiche. Secondo il portale sportschau.de, la pistard vincitrice di undici titoli mondiali sarebbe stata prontamente ...

Ciclismo su pista – incidente in allenamento : atleta in condizioni gravissime : Ciclista tedesca in gravi condizioni dopo un allenamento su pista: paura per Kristina Vogel Ansia e tensione in Germania per gli appassionati di sport e, in particolar modo, di Ciclismo su pista: la giovane Kristina Vogel versa in gravi condizioni dopo un terribile Incidente in allenamento sulla pista di Cottbus. La pluricampionessa olimpica e mondiale è caduta violentemente a terra dopo aver colpito un collega: la 27enne non ha mai perso ...

Con la scooter contro una mucca : diciottenne muore dopo un incidente : PALERMO - Cinisi e Terrasini piangono la prematura scomparsa di Alessandro Sclafani, 18 anni, morto ieri a Villa Sofia dove era ricoverato in seguito a un incidente avvenuto venerdì scorso. Il...

Abbandonano dopo l'incidente l'amico - ferito - conosciuto al pub : Hanno avuto paura che i loro genitori scoprissero tutto: che erano salite in auto con due ragazzi conosciuti poche ore prima in un locale e poi avevano avuto un brutto incidente in auto. Così, si sono ...