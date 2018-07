Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | Olanda-Italia 81-66 | le pagelle Buon esordio di

Basket - qualificazioni mondiale : Italia sconfitta in Olanda. Esordio per il 17enne Mannion : GRONINGEN , OLANDA, - L'Italia perde l'ultima gara valida per la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket ma chiude comunque al primo posto il girone D. Dopo la sconfitta interna ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “E’ stata una brutta prestazione. C’è poco da dire…” : Breve, conciso ed esplicito il disappunto del coach dell’ItalBasket Meo Sacchetti, intervistato da Sky Sport pochi minuti dopo aver rimediato la seconda sconfitta consecutiva alle Qualificazioni dei Mondiali 2019 contro l’Olanda a Groningen (81-66). L’allenatore degli azzurri ha brevemente analizzato la prestazione dei suoi dodici giocatori in campo nel match conclusivo del primo turno del cammino verso i Campionati del Mondo ...

Basket - disastro Italia nelle qualificazioni mondiali : la squadra di Sacchetti crolla contro l’Olanda : Italia sconfitta dall’Olanda 66-81 in una gara che di certo rappresenta un passo indietro rispetto alla gara contro la Croazia L’Italia cade in terra olandese in una gara valida per le qualificazioni mondiali. Un 66-81 per l’Olanda che solo apparentemente non serve per la classifica del girone. E’ vero che anche con questo risultato la Nazionale approderà alla seconda fase a gironi, nella quale però si porterà il ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Olanda-Italia 81-66. Azzurri mai in vantaggio contro gli Orange : L’ItalBasket chiude con una pesante sconfitta il primo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Groningen finisce 81-66 per la nazionale dei Paesi Bassi, già qualificata alla seconda fase in virtù degli scontri diretti. Gli Azzurri, privi di Amedeo Della Valle e Daniel Hackett, partono con due punti in meno rispetto alla prima del prossimo girone (Lituania) che comincerà a partire da settembre. Parte sin dall’inizio in ...

Basket – Qualificazioni FIBA WC 2019 - l’Italia si prepara alla sfida contro l’Olanda : out Della Valle : Sacchetti ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo, out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, Simone Fontecchio e Raphael Gaspardo A poche ore dalla sfida ai Paesi Bassi, in programma domenica alle ore 18.00 alla Martini Plaza di Groningen, gli Azzurri sono sereni e concentrati. Dopo l’allenamento serale Meo ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo: out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, ...

Olanda-Italia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Chiudere la prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 con una vittoria: è l’obiettivo della nazionale italiana di basket nella sfida contro l’Olanda prevista oggi, domenica 1 luglio, alle ore 18 a Groningen. Conquistare il quinto successo in sei partite per gli azzurri è importante anche in ottica secondo turno, quando i risultati ottenuti influiranno sulla classifica del girone a sei squadre, dove l’Italia incontrerà ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Olanda-Italia - i 12 azzurri per la sfida. Debutta Mannion a 17 anni - out Della Valle : Meo Sacchetti, CT Della Nazionale Italiana di Basket maschile, ha comunicato quali saranno i 12 giocatori che domani scenderanno in campo per affrontare l’Olanda in un match fondamentale nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La nostra Nazionale, dopo aver perso contro la Croazia a Trieste, sarà impegnata a Groningen e va a caccia di una vittoria importantissima nella corsa verso la rassegna iridata. Sacchetti, dopo aver già perso Daniel ...

Basket 3×3 - qualificazioni Europe Cup 2018 : l’Italia maschile subito fuori a Poitiers : Mentre una nazionale italiana di Basket 3×3 vinceva la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo, un’altra, a Poitiers, cercava la qualificazione alla FIBA Europe Cup di Bucarest (in sostanza, l’Europeo) del prossimo settembre. Non è andata bene agli azzurri, eliminati già nel mini-girone contro Francia e Israele e dunque tagliati fuori in modo definitivo dalla corsa al biglietto per la Romania. L’Italia, che ha ...