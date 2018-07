Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti | pranzo da lei? Le prove del gossip

Valentino Rossi o Barbara d’Urso - a chi dareste un passaggio in auto? La classifica di coloro che non rimarrebbero a piedi : E voi a quali Vip dareste un passaggio? Tra i favoriti Valentino Rossi, tra gli snobbati Fabrizio Corona: ecco le classifiche Da uno strano sondaggio emergono le preferenze degli italiani verso i Vip del mondo dello sport e dello spettacolo a cui gli automobilisti avrebbero il piacere di concedere un passaggio. Tanti sono i personaggi celebri che non rimarrebbero a piedi in tale occasione, ma anche tanti sono coloro che, al contrario, ...

Mara Venier sfida Barbara d’Urso : “Lei è una macchina da guerra” : Barbara d’Urso: Mara Venier parla della conduttrice di Canale 5 Come tutti sapranno Barbara d’Urso e Mara Venier si scontreranno nella prossima stagione televisiva. Difatti la prima continuerà ad essere al timone della sua Domenica Live mentre la seconda tornerà, dopo anni passati a Mediaset, a Domenica In. Una sfida, che ha già acceso gli animi di tanti telespettatori, che non stanno più nella pelle nel vedere se proprio Mara Venier ...

Mara Venier prima di Domenica In : la telefonata a Barbara d’Urso : Mara Venier a Domenica In sfida l’amica Barbara d’Urso a Domenica Live Da amiche a nemiche in tv il passo è breve. Dal prossimo 23 settembre Mara Venier tornerà al timone di Domenica In e sfiderà la Domenica Live di Barbara d’Urso. Una sfida importante, una delle più attese della prossima stagione. Zia Mara riuscirà […] L'articolo Mara Venier prima di Domenica In: la telefonata a Barbara d’Urso proviene da Gossip e ...

Su Instagram Barbara d’Urso vestita da crocerossina ecco il perchè : La conduttrice tv Barbara D’Urso fa un viaggio con la memoria di 14 anni . Su “Instagram”, la conduttrice ha postato una foto in cui indossa i panni di una crocerossina. Si tratta di uno scatto realizzato quando la D’Urso era impegnata come attrice sul set della fiction Orgoglio. Andata in onda su RaiUno per tre stagioni, dal 2004 al 2006, la fiction vantava un casting d’eccezione: da Elena Sofia Ricci a Fabio Fulco, da Enzo Decaro a ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso gira il nuovo promo : Pomeriggio 5 non è andato in vacanza da nemmeno un mese e già sono tutti al lavoro per la nuova stagione? Sì, proprio così. Tanto che Barbara d’Urso, impegnata su più fronti, ha postato la prova di essere pronta a girare il nuovo promo della trasmissione pomeridiana dell’ammiraglia Mediaset. Cosa si evince dal post sui social? Ci sono anticipazioni succulente? Pomeriggio 5: Barbara d’Urso già al lavoro per il prossimo ...

Barbara d’Urso - il “tarzan di Viterbo” Alberto Mezzetti è riuscito a portare a cena la conduttrice : ecco cosa è successo : Il corteggiamento del “tarzan di Viterbo” Alberto Mezzetti a Barbara d’Urso ha tenuto banco per un’intera edizione del Grande Fratello. Alla fine, il reality si è concluso con la vittoria del biondo concorrente e un invito per un appuntamento galante. L’incontro tra i due è avvenuto davvero, in un ristorante milanese, dove la conduttrice e il gestore di un centro scommesse hanno cenato insieme: “Ho prenotato io il ristorante e ...

“Ecco che è successo dopo”. GF - Alberto e Barbara d’Urso ci sono andati davvero a cena : i dettagli : Alberto Mezzetti l’ha detto ancor prima di varcare la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà che avrebbe corteggiato Barbara D’Urso. L’ha ripetuto per tutta la durata del reality, il Grande Fratello, quasi fino allo sfinimento, che è sempre stato attratto dalla conduttrice campana. Una corte spietata, insomma, andata avanti tra gag, battute e ironia di puntata in puntata. Fino alla fine, perché Tarzan di Viterbo (e ...