: Balalaika, puntata dell'1 luglio 2018: gli ospiti @GiorgiaRossi3 @albertobrandi @NicoSavi @OfficialCiro @ElyTamb… - SuperGuidaTV : Balalaika, puntata dell'1 luglio 2018: gli ospiti @GiorgiaRossi3 @albertobrandi @NicoSavi @OfficialCiro @ElyTamb… - TELEVISIONEit : #Balalaika puntata #1luglio2018: anticipazioni e #ospiti, c’è #DaniloGallinari -

(Di domenica 1 luglio 2018) Domenica 1alle ore 22.00 su Canale 5, al termine del super match valido per gli ottavi di finale Croazia vs Danimarca, andrà in onda una nuovadella trasmissione sportiva– Verso la finale. Oltre alla partita della 20, ovviamente, si parlerà anche della grandissima sfida delle ore 16.00, quella tra i padroni di casa della Russia e la nazionale spagnola. La trasmissione sportiva di Mediaset, dopo gli iniziali ascolti bassi, sta crescendo. Ladi ieri sera, infatti, ha ottenuto 2.174.000 spettatori per 17% di share., glidell’1In studio, come di consueto, Diego Abatantuono, Belen Rodriguez e il Mago Forest. E poi Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Elena Tambini e Giorgia Rossi. Ospite il campione di basket Danilo Gallinari, cestista italiano, professionista in NBA con i Los Angeles Clippers. In collegamento dalla Piazza ...