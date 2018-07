Balalaika | assente ilary Blasi L’autogol della conduttrice | finge di essere al Summer

davidemaggio

: Ilary Blasi assente a Balalaika- In collegamento con Nicola Savino: “fake news” per giustificare il flop? - #Ilary… - zazoomblog : Ilary Blasi assente a Balalaika- In collegamento con Nicola Savino: “fake news” per giustificare il flop? - #Ilary… - TV_Italiana : Come mai ieri #IlaryBlasi non era a #Balalaika? - _gio_cam : RT @zazoomnews: Balalaika Ilary Blasi assente: i saluti in un collegamento fake dal (finito) Wind Summer Festival? - #Balalaika #Ilary #Bla… -

(Di domenica 1 luglio 2018)e Nicola Savino A proposito di Mondiali in tv: ecco un autogol. Ieri sera a, il programma di Canale5 legato al torneo calcistico e tornato in onda dopo una pausa di rinnovamento, sono riusciti a trasformare l’assenza diin un piccolo caso. Quando la toppa è peggio del buco, come si suol dire. All’iniziopuntata è apparso in studio solo Nicola Savino, il quale dopo pochi secondi si è domandato dove fosse la bionda collega. Ala risposta è stata affidata ad un collegamento – palesemente registrato – con la stessa, che dal palco del WindFestival (l’evento musicale da lei condotto) ha scherzato con il conduttore. Sì, in differita però. “Ciao Nicola, mi dispiace di nonlì con voi questa sera. Nicola mi raccomando, fai come ti ho detto così vai tranquillo, ok? Non ti allargare ...