Bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini | “C’è un terzo barcone carico di schiavi che

Salvini a Pontida - Bagno di folla sul prato : Il segretario della Lega Matteo Salvini è arrivato a Pontida ed è subito stato un bagno di folla: il vicepremier e ministro dell’Interno ha attraversato il prato per salutare i sostenitori e visitare. «Voglio stare fra la gente. Con voi facciamo dopo» ha detto Salvini ai giornalisti che lo hanno seguito mentre salutava la gente e faceva selfie....

Entusiasmo alle stelle per il Circuito di Avezzano : Bagno di folla per le 100 prestigiose auto d'epoca : ... per esaltare la bellezza di uno dei borghi più belli d'Italia che ha ospitato le auto d'epoca provenienti da tutto il mondo con un concerto di musica lirica nel giardino del Palazzo Ducale. Il gran ...

Achille Lauro - il rapper romano a Ostia : Bagno di folla da Camomilla : Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, a Ostia per incontrare i fan e presentare l'ultimo album 'Pour l'amour'. All'appuntamento di venerdì pomeriggio da Camilla una folla di giovani e ...

GENOVA - Anche il 'Bagno' di folla alla Fiera di San Pietro nel fine settimana genovese : Termina venerdì 29 giugno Fuori Formato , dopo quattro giornate con tredici spettacoli e venti film gratuiti per apprezzare una selezione di performance da Italia, Europa, Stati Uniti e Canada. ...

Corona lancia il suo settimanale tra selfie e Bagno di folla : “Governo? Non mi piace nessuno. A breve io in politica” : “Cosa penso del governo del cambiamento? Che non vedo nessun cambiamento. Non mi piace e non mi piace nessuno di quelli che ci governano. A breve mi darò alla politica“. Ad annunciarlo è stato Fabrizio Corona, ospite a Saronno per il lancio del settimanale di gossip Io spio, col quale collaborerà e farà da consulente (stando alle parole dell’ex agente, anche da editore, ma l’art director della rivista, Mauro Marchini, ha ...

Bagno di folla per Laura Pausini a Cuba con Gente De Zona - Nadie Ha Dicho oltreoceano per 250000 persone : Laura Pausini a Cuba con Gente De Zona per la prima volta nella sua carriera. L'artista di Solarolo è sbarcata oltreoceano per partecipare al concerto del collettivo con il quale ha inciso una nuova versione di Nadie Ha Dicho e che ha rilasciato prima dell'approdo sul mercato di Fatti sentire, avvenuto in contemporanea in tutto il mondo. Si tratta della prima volta di Laura Pausini a Cuba, nella quale ha fatto parte di un concerto ...

Varese - Bagno di folla per il libro su Salvatore Furia di Gianni Spartà : Sì, perchè Furia è stato molto di più di un precursore, di un amante della scienza e della cultura, di un difensore dell'ambiente: è stato un varesino per bene, che come ci ricorda il libro del ...