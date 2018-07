“Aveva appena finito l’esame di maturità” Cosa è successo a Marco Una tragedia

caffeinamagazine

: RT @rogerstarlord: ho appena letto che tra iw e avengers 4 ci sono tipo cinque anni e tony ha la stessa armatura che aveva in iw perché [si… - hypnotirwin : RT @rogerstarlord: ho appena letto che tra iw e avengers 4 ci sono tipo cinque anni e tony ha la stessa armatura che aveva in iw perché [si… - juncuocoo : RT @MaricucciaPaf: Un ARMY mi ha appena scritto 'Thank you for being born' nei DM...sto piangendo. Nessuno mi aveva mai detto una cosa del… - yoongi_sky_ : RT @MaricucciaPaf: Un ARMY mi ha appena scritto 'Thank you for being born' nei DM...sto piangendo. Nessuno mi aveva mai detto una cosa del… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Un sereno e caldo giorno d’estate è rovinato da una notizia tremenda che ha gelato il sangue di tutti. È infatti impossibile restare indifferenti di fronte a quanto accaduto ain uno dei giorni più belli della sua vita. Morire a 19 anni per un incidente stradale in auto. Un destino tremendo. Così se n’è andatoColetta. Era studente e avevadiscusso la tesina della prova orale aldi maturità, all’istituto Ipsia “Guglielmoni” di Cavarzere. E proprio dopo quella prova era salito sulla sua Seat Ibiza ed aveva imboccato la regionale 516, per tornare a casa, ad Arzerello, dove abitava. Una strada che percorreva tante volte per raggiungere la sua scuola, ma che è diventata per lui una trappola mortale.Coletta era nato a Piove di Sacco, ma risiedeva ad Arzerello, frazione di Piove. Secondo i primi accertamenti, il giovane ha sbandato ...