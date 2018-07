Auto si ribalta a Comiso | un ferito

Trento - Auto si ribalta in rotatoria : un ferito : Trento. Impressionante incidente, nel tardo pomeriggio di ieri a Trento. Poco prima delle 18.30, una vettura è finita ruote all'aria alla rotatoria di Trento centro, ferito un ventinovenne. Le cause ...

Sardegna - Auto si ribalta a Sanluri : morti due ragazzi - ferito un terzo giovane : Due giovani, il 24enne Alberto Piseddu e la 34enne Naika Satta, sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina presto lungo la strada che porta da Sanluri alla borgata di Sanluri Stato. La loro Fiat 500 è finita fuori strada ribaltandosi. A bordo c'era anche un ragazzo di trenta anni, che è stato portato in ospedale.Continua a leggere

Schianto all'alba - Auto esce di strada e si ribalta : morta una ragazza : E' di un morto e di due feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto stamani all'alba, verso le 6 a Sanluri, nel Cagliaritano. Per cause in corso di accertamento una Fiat 500 è uscita di strada causando...

Inseguimento in Autostrada - Smart si ribalta : 22enne liberato e arrestato : I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno arrestato Raffaele Iovino, napoletano di 22 anni, responsabile dei reati di ...

Lecco - Auto ribaltata Alex non ce l'ha fatta : Alex Crippa , 21 anni compiuti da meno di un mese, purtroppo non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite che aveva riportato nel terribile incidente di venerdì notte quando era stato sbalzato dall'...

Incidente stradale a Bra : Auto si ribalta sulla SP 661 : Incidente stradale nel pomeriggio di oggi , 23 giugno, sulla SP 661 uscendo da Bra dove un'auto, fuori controllo, è uscita fuori strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di ...

Automobile ribaltata in via 2 Giugno : paura lungo le strade di San Giovanni : Attimi di paura in via 2 Giugno a San Giovanni Valdarno dove questa mattina si è verificato un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento un'Automobile si è ribaltata. Ferito il ...

Due bambini soccorsi dall'elicottero - Auto ribaltata in tangenziale - scontro a Pozzuolo : Incidente a Pozzuolo del Friuli verso le 12.30 di oggi, sulla regionale 353. A scontrarsi sono stati un furgone Opel Vivaro e una Fiat. Sulla vettura viaggiava una donna, ferita in maniera lieve. Sul ...

Auto sul cordolo della rotatoria si ribalta su se stessa - ferita una donna : Alle ore 1.15 circa a Lamezia Terme, si è verificato un incidente stradale, avvenuto su via delle Terme. L'Autovettura coinvolta è una Smart che, per cause in corso di accertamento, perdeva il ...

Scontro con anziano che va contromano - Auto si ribalta. A bordo un 98enne : Firenze, 19 giugno 2018 - Due auto coinvolte, due persone finite in ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze, circolazione rallentata per le operazioni di soccorso. Ecco cosa è successo ...

Auto colpisce tre vetture e si ribalta : donna ferita in corso XXV Aprile : Un'Auto ribaltata nella mattinata di ieri, lunedì, nel tratto di corso XXV Aprile in corrispondenza dell'ingresso al parco Rio Crosio. Una Renault Clio, alla cui guida si trovava una 39enne di origine ...

Auto si ribalta in una stradina al rione Commenda : una ragazza in ospedale : BRINDISI - Ha invaso il marciapiede e si è ribaltata a ridosso del portone di un condominio. Fortunatamente nessuno passava di lì. Altrimenti avrebbe avuto gravi conseguenze uno spaventoso incidente ...

Invade la corsia opposta e centra un'altra Auto che si ribalta : Cade in bici con il figlio piccolo: bimbo illeso, il padre in eliambulanza a Parma 3 Invade la corsia opposta e centra un'altra auto che si ribalta L'auto ribaltata nell'incidente , foto bisa, E' di ...

Perde il controllo dell'Auto e si ribalta in risaia : Ha perso il contorllo della propria auto ed è finita in una risaia, ribaltandosi nella zona del cimitero di Trino. Brutta serata, mercoledì, per una ragazza coinvolta in un incidente che, per fortuna, ...